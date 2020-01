Bogotá llega al 2020 con un presupuesto histórico

Bogotá llega al 2020 con la cifra histórica de 21 billones de pesos de presupuesto. Esto es dos veces el rubro para Cali, Medellín, Barranquilla y Cartagena juntos. Y para quienes se preguntan si por esa razón la capital es una ciudad rica, la respuesta es no.



La población vulnerable que tiene que atender y los programas sociales que brinda necesitan cada vez más recursos. Tiene 7’300.000 habitantes, según el Dane, sin contar a los venezolanos que han llegado en los últimos dos años.



De esa población, se brinda salud subsidiada a 1’300.000 personas, educación gratis de sexto a grado once a 785.174 estudiantes y atención social en alimentos y otras necesidades básicas a 566.305 personas vulnerables, incluyendo primera infancia, jóvenes, adultos mayores y habitantes de calle. Solo en estas tres áreas se invertirán 7,9 billones de pesos.



La exsecretaria de Hacienda, Beatriz Helena Arbeláez Martínez, explicó que para llegar a esa cifra, la ciudad ha hecho la tarea de mantener actualizados el catastro y sus bases de datos de comerciantes, y hoy tiene unos ingresos tributarios robustos que crecen todos los años y generan 9,85 billones de pesos en ingresos.



¿Por qué Bogotá necesita 21 billones de pesos?

​

Las necesidades de esta ciudad de más de 7 millones de habitantes son muy grandes en todos los ámbitos. Si hubiera más plata, incluso se podría tener un presupuesto mayor.



¿Cómo se calcula el presupuesto?

​

Lo que se hace es proyectar cuáles son los ingresos que se van a recibir por impuestos, por transferencias del Gobierno Nacional y por recursos de capital. En general, primero se proyectan los ingresos y después se determina el presupuesto de funcionamiento, el servicio de la deuda y el de inversión.



¿De dónde salen los recursos?

​

Los recursos más importantes que se reciben son los ingresos corrientes (incluyen los tributarios), que son 10,8 billones de pesos; las transferencias, 3,4 billones de pesos, y los recursos de capital, 3,8 billones, para un total de 18 billones de ingresos de la Administración. El resto, 2,9 billones, es lo que reciben los establecimientos públicos (como el Fondo Financiero de Salud y el IDU).



¿Cuáles son las grandes apuestas?

​

Una de las grandes apuestas de esta administración fue hacer la construcción de las obras de infraestructura que no se habían hecho. Eso no quiere decir solo movilidad, sino hospitales, colegios, centros de atención prioritaria, jardines infantiles y centros de la felicidad.



¿En qué se invertirá exactamente?

​

Casi que el 60 por ciento de todo el presupuesto es para educación pública, que asciende a un poco más de 4 billones de pesos. En segundo lugar está salud, porque se ha hecho un esfuerzo muy grande para seguir atendiendo a estas poblaciones vulnerables. En los últimos dos años está también para atender a migrantes venezolanos. En tercer lugar está el presupuesto de la Secretaría de Integración social, que atiende las poblaciones vulnerables, incluida toda la actuación en los jardines infantiles. Finalmente está el presupuesto de la Secretaría de Cultura, que incluye el IDRD, la Orquesta Filarmónica y todo eso complementa los programas de educación con actividades complementarias con el fin de evitar que las personas acudan a las drogas.



¿Es un presupuesto concentrado en lo social?

​

Sí, porque nosotros debemos atender a esas poblaciones. En educación se ha apostado por el mejoramiento en la calidad integral, incluyendo todo el asunto equipamiento, dotación, el fortalecimiento de la capacitación y todo el tema complementario. En salud, con el tema de migrantes se ha generado una carga adicional de atención. Ahí no se ha podido lograr que el presupuesto nacional transfiera recursos para el Distrito, y la ciudad ha considerado que es muy importante seguir atendiendo a esa población.



¿Por qué los ingresos han crecido a 21 billones de pesos?

​

Se ha hecho un esfuerzo de financiamiento en recaudo de impuestos, una labor importante para tratar de recaudar cumplidamente. Y la dinámica comercial y de servicios, que es bastante buena, ha hecho que se genere un aumento en el principal ingreso de la ciudad, que es industria y comercio. Nosotros completamos todo el tema de la dinámica económica con todo lo que hace la Dirección de Impuestos de Bogotá y la creación de la dirección de cobro, que es básicamente fortalecer la labor persuasiva de ubicar a los contribuyentes morosos y facilitarles mecanismos de pago para que cumplan sus obligaciones.



¿Los impuestos de Bogotá ya han llegado a un límite?

​

En industria y comercio depende de lo que pasa en la economía, sin perjuicio de las acciones de fortalecimiento, las persuasivas y de fiscalización. En vehículos, depende mucho de la dinámica de qué pasa con los precios que determine el ministerio. El predial depende mucho de la evolución de los precios de la vivienda.



Así se financió el presupuesto 2016-2019



- La Administración planeó conseguir 96,1 billones de pesos para financiar el Plan de Desarrollo. Aunque no logró recursos como los que buscaba con la venta de la ETB, encontró otras fuentes.



- En transferencias se planearon 12,8 billones, y se lograron 13,1 billones.



- En ingresos de capital se proyectaron 5,6 billones, y se llegó a 7,1 billones.



- En crédito se contemplaron 5,1 billones, y se alcanzó la cifra de 7,5 millones.



- La gestión permitió llevar a niveles de entre 102,1 y 146,6 por ciento el nivel de ejecución de las fuentes para conseguir la plata.



- En gestión de activos previó 6,5 billones (incluida la venta de ETB), pero solo logró 1,19 billones.



- Se logró la cofinanciación del metro con las troncales alimentadoras por 12,9 billones de pesos.



-Se logró financiar el nuevo hospital Santa Clara.



BOGOTÁ

Twitter: @BogotáET