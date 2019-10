Bogotá recaudó más de lo que pudo ejecutar

Aunque el plan de desarrollo de Bogotá de los últimos cuatro años costaba $96 billones, los cuales se destinarían principalmente a la construcción de infraestructura y obras para la movilidad, y se lograron recaudar $107 billones, la mayoría de los proyectos no se alcanzarán a terminar - o incluso a empezar- antes de que finalice el año y salga la administración actual.



(En 2019, Bogotá tendría el presupuesto más alto en su historia).

De acuerdo con la secretaria de Hacienda de la capital, Beatriz Elena Arbeláez Martínez, iniciativas como la del metro, la ampliación de la entrada a Bogotá por la autopista norte -conocida como Accesos Norte II- el segundo edificio del Centro Administrativo Distrital (CAD) y Transmilenio por la carrera séptima- que se habían planeado desde el principio de esta Alcaldía- no se alcanzaron a ejecutar físicamente, aunque en algunos casos sí financieramente.



La razón principal es que, según la funcionaria, la estructuración de los proyectos por Asociación Público Privada (APP) resultó ser más compleja y demorada de lo que se esperaba e incluso, en algunos casos, como el de la troncal de Transmilenio por la séptima, se presentaron situaciones adversas.



Específicamente, se alega que no hay armonización entre la troncal y el Plan Parcial El Pedregal, en la calle 100. Esto paralizó el proceso de adjudicación de las obras que están tasadas en $2,4 billones, cuya situación podría no ser resuelta este mismo año.



Todo esto quiere decir que, aunque los recursos para un gran paquete de iniciativas ya están ‘apartados’, las obras todavía no existen físicamente, están en proceso de construcción, ad portas de empezar a hacerse o incluso, en proceso de licitación.



De hecho, solo el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) tiene planeado contratar 43 obras, entre vías, espacio público y ampliaciones del sistema de transporte masivo, en los próximos 76 días.



Así mismo, la funcionaria calcula que probablemente unos $3 billones del presupuesto no alcanzarán a ser comprometidos antes del 31 de diciembre próximo, en ningún proyecto en específico.



Lo más irónico de esta situación es que la ciudad logró recaudar más dinero del que se había propuesto en el 2016. Concretamente $10 billones por encima de lo esperado, es decir, 9,3% más que la meta.



(Solo dos consorcios presentaron oferta por obra del metro de Bogotá).



“Cumplimos con creces todo el tema del ahorro corriente, de la administración central y de los establecimientos publicos. Inclusive llegaron dineros adicionales porque hubo mas rendimientos financieros, más dividendos particularmente de la energía y el acueducto, más recaudo de impuestos de lo que teníamos previsto y hubo menos requerimientos del fondo de pensiones del Distrito”, explicó Arbeláez.



CAMBIO DE PLANES



No obstante, según destaca la funcionaria, se logró hacer el cierre financiero de otros proyectos que no habían sido contemplados al principio, uno de esos es la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Ptar) Canoas, que está tasada en $4,5 billones.



“Otro proyecto importante que sí se hizo y no se tenía pensado era la adquisición de los 1.441 buses nuevos de Transmilenio, para lo que se generaron las vigencias y además, hicimos todas las gestiones para arreglar el problema del Sitp porque los operadores se estaban quebrando, eso costó $1,7 billones”, comentó Arbeláez.



LO QUE QUEDA EN EL TINTERO



Según la administración distrital, 34 obras quedarán en construcción a su salida. Entre esas están la Avenida Guayacanes (conocida como Alsacia - Tintal - Constitución), el puente de la calle 127 sobre la Avenida Boyacá, la extensión de las avenidas Novena y Boyacá, y el paseo comercial de la Zona Rosa. Además, quedarían adjudicados el metro, la troncal de la 68, la de la Avenida Ciudad de Cali, la extensión de Transmilenio por la Avenida Caracas, la ALO Sur y la ampliación de la carrera séptima.



