Buscan impulsar las industrias creativas en más regiones

Yopal, Bogotá, Barranquilla y Pereira serán las sedes de un nuevo plan al que le apunta el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Comercio, y el MinTIC, a través de Innpulsa, entidad encargada de la promoción de la innovación.



Se trata de la unión de los encuentros Colombia 4.0 y Héroes Fest, espacios que tradicionalmente han servido para la promoción de las industrias creativas digitales, la tecnología, la cultura digital, el emprendimiento y la innovación, a través de la reunión entre diferentes actores de este ecosistema como emprendedores, inversores y entidades de formación, entre otros.



Con esto se busca fomentar el emprendimiento y potenciar las industrias creativas digitales en zonas del país donde usualmente no se hace, puesto que gran parte de los centros dedicados a promover la ‘economía naranja’ se ubican en grandes territorios como Bogotá y Medellín.



“Tenemos un marco jurídico para llevar la conectividad a todo el país, no solo en las grandes ciudades”, aseguró Sylvia Constaín, ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.



La Ministra TIC, destacó que las ciudades que acogerán estos eventos fueron escogidas porque demostraron un interés particular en hacerlo y además contaban con el respaldo de sus respectivas alcaldías y cámaras de comercio. Además, comentó que para el año que viene se tienen pensados más espacios para integrar emprendimientos con inversores y expertos en el tema, en algunas regiones más. “Los desarrolladores y creativos pueden esperar un lugar donde van a estar todos los actores”, comentó sobre la iniciativa.



A su turno, Ignacio Gaitán, presidente de Innpulsa, explicó la dinámica de los eventos que se realizarán; más de 37 niveles de mentoría, como por ejemplo en tecnología y finanzas, lugares de networking, además de talleres sobre innovación, inteligencia artificial e industrias 4.0, entre otros, son algunas de las opciones que podrán encontrar quienes participen.



“No estamos esperando que el emprendedor llegue a nosotros, sino que estamos yendo a él con diferentes instrumentos”, comentó el ejecutivo, al tiempo que señaló que la idea es la “regionalización” de estos espacios.



La primera parada de esta unión, será Yopal. El 15 y 16 de agosto, los emprendedores de este municipio podrán participar de los eventos dispuestos para potenciar su idea o negocio.



Por su parte, Bogotá acogerá la cita entre el 25 y 27 de septiembre; Barranquilla será la sede los próximos 6 y 7 de noviembre, y, por su parte, Pereira recibirá el espacio el 21 y 22 de ese mismo mes.



“Queremos que el talento de nuestro país pueda ver qué es la economía naranja y cómo las industrias creativas digitales pueden aportar a los territorios”, puntualizó Constaín.