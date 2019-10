'No gravar tubos de acero chinos significa la muerte para empresas'

Como una "sentencia de muerte" calificó Camacero la decisión del Gobierno de no interponer un gravamen ad- valorem del 20% a los tubos de acero soldados al carbono de origen chino.





Según Andrés Ramírez, director de la Cámara Colombiana del acero (CamAcero), la

decisión pone en riesgo a más de 10 empresas nacionales que generan alrededor de

5.000 empleos directos y facturan más de 1 billón de pesos al año.



"Las medidas antidumping las toman los gobiernos en aras de defender su producción local, asegurando que un producto importado no se venda por debajo del precio interno del país exportador, y no afecte a las industrias de destino", dijo.



La medida la han tomado recientemente más de 50 países como Australia, Canadá,

EE.UU. y la Unión Europea, para evitar la llegada indiscriminada de tubería de acero chino, tras la Guerra Comercial. De igual forma, debido al riesgo que genera China, estos países le han aplicado sobre aranceles que están entre el 18% y el 179%.



“Los Chinos no sólo hacen dumping con sus productos a través de los subsidios a las exportaciones. También, envían a mercados emergentes como Colombia productos de mala calidad que no cumplen con las normas internacionales, poniendo en peligro la seguridad de las obras y con prácticas desleales como el desvío a través de paraísos fiscales”, afirmó Ramírez.



Para la Cámara Colombiana del Acero, esta situación es de vital importancia, pues mientras que el resto del mundo se protege de la amenaza china, Colombia se abre al

mundo con tratados comerciales multilaterales sin proteger su industria local.