Camioneros, inconformes con chatarrización y restricciones

Aunque por distintas razones, y con cierta división a nivel interno, los transportadores del país se encuentran inconformes con algunas medidas anunciadas por el Gobierno nacional y distrital, que afectarían sus operaciones.



Por un lado, la Asamblea Nacional de Transportadores (ANT), conformada por 43 distintas agrupaciones de menor tamaño, localizadas principalmente en las regiones, citaron a un cese de actividades nacional que arrancó ayer.

Esa decisión, a la que se habrían sumado unos 30.000 conductores en el primer día, responde, de acuerdo con la ANT, al incumplimiento del Gobierno Nacional de los acuerdos pactados con ellos, luego de 14 mesas de trabajo y 186 horas de diálogo, señalaron en una carta abierta al presidente Iván Duque.



De acuerdo con la ANT, el Presidente se había comprometido a que la política del ‘1 a 1, que se vencerá en julio próximo, no finalizaría. Pues los conductores consideran que permitir la importación de vehículos de carga sin restricciones, así como facilitar el saneamiento de los vehículos mal matriculados, dará lugar a una sobreoferta.



“Hoy, según cifras oficiales, hay 295.216 vehículos legales de carga, de los cuales el 85% son de los transportadores independientes. En 2018 se realizaron 8.177.081 viajes, lo que en promedio significa dos viajes por transportador al mes. Esa situación, sumada a que los fletes son cada día más bajos y los costos operativos suben todos los días, además de la sobreoferta que generan miles de vehículos mal matriculados y la terminación del '1 a 1', es una política que mata al pequeño transportador”, argumentan en el documento.



Y destacan que, aunque en diciembre pasado se había acordado que se haría una rendición de cuentas pública sobre el gasto de los recursos del anterior plan de chatarrización, esto no ha sucedido.



Adicionalmente, señalan que no existe una política laboral que cobije a los conductores, y que responda a las características particulares del oficio.



De acuerdo con la Dirección de Tránsito y Transportes, en la tarde de ayer se registraron 18 concentraciones de manifestantes en distintas regiones y tres movilizaciones, una en el sector de la calle 13 en Bogotá, otra en Ibagué y otra en Cartagena.



Sin embargo, no presentaron bloqueos o protestas que alteraran el orden.

Pese a la posición de ANT, la Asociación Colombiana de Camioneros (ACC) y otras 17 agremiaciones manifestaron que no participarían de la jornada que hasta ahora está planteada de manera indefinida.



“Nosotros consideramos incluso que paro no va a haber, porque el grueso del transporte no está ahí. Pero las inconformidades sí están y son transversales y de fondo, como el precio de los combustibles y el excesivo número de peajes, que son hechos que afectan a toda la economía del país, pero que no se van a solucionar con un paro sino con leyes”, señaló Arnulfo Cuervo, vicepresidente de Fedetransacarga.



Por su parte, Juan Carlos Rodríguez, presidente de Colfecar, manifestó que no está de acuerdo con el paro, pues considera que los problemas del sector del transporte de carga, tales como los “excesivos costos operativos y de restricciones inocuas que lo hacen incompetitivo”, se están discutiendo en las mesas técnicas que coordina el Mintransporte.



LA CALLE 13



Sin embargo, Rodríguez sí señaló estar en desacuerdo con el anuncio de la Alcaldía de Bogotá de extender por cuatro meses más la restricción del tránsito del transporte de carga por la calle 13, entre el río Bogotá y la Avenida Boyacá.



La medida que rige de lunes a viernes entre las 6 am y las 8 am, de acuerdo con las autoridades, busca contribuir al mejoramiento de la calidad del aire en la zona suroccidental de la ciudad y la movilidad de esa vía.



De acuerdo con la Secretaría Distrital de Movilidad, de noviembre de 2018 a mayo de 2019, se redujeron en un 20% los siniestros graves con participación de los vehículos de carga, se disminuyó en 1,6 toneladas el material particulado asociado al tránsito de vehículos de carga y se aumentó la velocidad promedio del corredor en un 27%.



No obstante, Colfecar aseguró que, al analizar las cifras de la Secretaria Distrital de Ambiente, “a pesar de que los niveles de emisiones disminuyen entre las 6 y 8 de la mañana; éstos registran aumentos entre las 9 y 11 de la misma jornada, por lo que se evidencia que el problema de contaminación no desaparece sino que se traslada de horario”.



Frente a esto, Cristian Diaz, decano de Ingeniería y Ciencias Básicas del Área Andina, coincide, y señala que a la larga, la medida más efectiva para reducir las emisiones es acelerando la renovación de la flota. No obstante, reconoce que con esa restricción, se reduce el riesgo de exposición directa de los transeúntes a la contaminación.



