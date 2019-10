Carrasquilla será ministro Ad-hoc en el caso Santurbán

Más se demoró el presidente de la República, Iván Duque Márquez, en designar al jefe de la cartera de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como ministro Adhoc para atender el caso de la minera Minesa y el páramo de Santurbán, que los contradictores en arremeter contra el funcionario a través de twitter.



El primero en hacerlo fue el senador del Polo Democrático, Jorge Robledo, al señalar: “lo que faltaba en el descaro del gobierno de Duque. Que sea Carrasquilla al que lo pongan a dar el concepto técnico sobre Minesa. El ministro de los bonos del agua.



Santandereanos siempre adelante, santandereanos ni un paso atrás”.

Posteriormente, el que apareció fue el Comité de Santurbán: “el mismo que endeudó al país con los bonos del agua @IvanDuque tendrá que enfrentarse con la fuerza del pueblo santandereano que no dejará destruir su fuente de agua”.



Inmediatamente después, el ambientalista Manuel Rodríguez, señaló en su cuenta: “que nombren al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, como ministro Ad-hoc para que participe en la decisión sobre si se adelanta, o no, el proyecto de explotación de oro en Santurbán, es como poner a un ratón del director de vigilancia de una fábrica de quesos”.



El presidente Duque hizo el nombramiento tras un impedimento presentado al mismo jefe de Estado por el actual ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ricardo Lozano, en torno al proyecto minero Minesa, que requiere una licencia ambiental de explotación, por encontrarse en un lugar separado del páramo de Santurbán.



Esto sucedió el pasado 30 de septiembre, en el Consejo de Ministros, donde Lozano explicó que no podía emitir un concepto ante el consejo consultivo de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) dentro del proceso de licenciamiento del citado proyecto aurífero.



Así, el Gobierno expidió el decreto 1787 del 4 de octubre a través del que nombra como minambiente Ad-hoc al actual ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, quien será el encargado de llevar dicho concepto ante el consejo consultivo.



Cabe recordar que en enero pasado, Minesa radicó nuevamente ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) como requisito para el trámite de la licencia en mención.



Esta investigación tiene una variación en comparación con la anterior, pues el proyecto se alejó aún más de la zona de páramo.



Según el presidente de la minera, Santiago Ángel Urdinola, presidente de Minesa, el nuevo documento el EIA presenta mejoras en su diseño en la que se asegura la protección del ecosistema y las comunidades, implementación de técnicas avanzadas de minería subterránea y la reducción de la huella física del proyecto en más de 14 hectáreas, es decir que se refuerza el concepto de que el proyecto realiza su proceso de manera ambientalmente sostenible.



Ángel Urdinola aseguró que el montaje del complejo, programado para tres años, tiene una inversión estimada de US$1 millón por día. Es decir que para llegar a los US$1,2 billones, la proyección en impuestos y regalías es cercana a los US$100 millones, por cada año durante la vida del complejo minero.



“Los esfuerzos realizados por la empresa han permito ya una inversión social entre el 2016 y 2018, de más de $30.000 millones. Además, calculamos que se generarían cerca de 5.000 empleos directos e indirectos”, resaltó el presidente de Minesa.