Casi el 60% de carros y motos evaden la revisión técnico- mecánica

La obligatoriedad de contar con revisión técnico- mecánica se está volviendo en Colombia más una excepción que una realidad.



Así lo confirman las más recientes cifras entregadas por el Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), que detalló que, al cierre del 2018, fueron más de 5,6 millones de vehículos a nivel nacional los que no contaban con este documento, es decir 56% del parque automotor al que le aplica.



La cifra es todavía más preocupante si se observa por el tipo de vehículo, ya que son las motos las que mayor evasión registran con la técnico - mecánica con 76% del total del parque automotor en Colombia. El dato de los carros, por su parte, llega al 21%, de acuerdo con la información del Runt.



En Bogotá, la evasión alcanza el 35%. Juan Esteban Orrego, director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, llamó la atención porque “los mayores evasores son las motocicletas; el 76% de los que no tienen el certificado al día son este tipo de vehículos, lo que genera potenciales peligros en las vías por accidentes y por los efectos de las emisiones contaminantes en el medio ambiente”.



Así lo dijo el dirigente gremial durante el Tercer Encuentro de Empresarios del sector de la Revisión Técnico Mecánica y Emisiones Contaminantes, donde además de empresarios, participaron las entidades que controlan y vigilan a los CDA, como lo son el Ministerio de Transporte, el Runt, la Policía, la Supertransporte, la Agencia de Seguridad Vial y el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac).



Precisamente en este espacio, Fenalco Bogotá le presentó a los diferentes actores del Gobierno un proyecto que busca reducir las cifras de evasión, que vienen en aumento en los últimos años.



Orrego propuso que “la revisión debería ser un requisito para expedir el Soat, y no al contrario como sucede hoy en día. La razón es básica y tiene todo el sentido: el Soat es un seguro que cubre los riesgos creados por la conducción de automóviles en caso de causar un accidente, por lo tanto esta póliza debe tener una garantía de que por lo menos el vehículo está en condiciones mecánicas para transitar. Esa garantía la ofrece o certifica la revisión técnico- mecánica”.



De acuerdo con los datos del Runt, la evasión de este trámite se redujo levemente entre el 2013 y el 2015, cuando pasó de 55% a 52%, pero desde ese momento ha venido en aumento y ahora alcanzó cifras tope de 56%.



Como lo dijo Orrego, en la capital del país, 35% del parque automotor de la ciudad le ‘hace conejo’ a la revisión, mientras que en Antioquia la cifra llega al 50%; en el Valle a 54%, en Boyacá y Santander, cada uno, a 57%; y en el Atlántico la cifra escala a 59%, mientras que en otros 13 departamentos el dato es de más del 80%.



De igual forma, según el registro único, los particulares son los que más evasión hacen del pago de esta contribución, tanto en carros como motos. De hecho, en general, solo el 3% de los evasores tienen placa blanca o de servicio público.



AJUSTES NECESARIOS



Alejandro Maya, exdirector de la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) coincidió con Orrego en que “uno de los principales problemas que existen es que la norma fija que para poder tener la revisión técnico - mecáncia debe haberse expedido el Soat con anterioridad y eso hace que las personas evadan el trámite”.



Esto, en su opinión, puede solucionarse en que no se supedite la revisión a la expedición del Soat, porque de esta forma se aseguraría que los conductores cuenten con una garantía de que los vehículos están en óptimas condiciones para recibir el seguro.



“El otro gran problema del país es que hay una falta de autoridad y control operativo en diferente municipios, ya que siete de cada 10 no cuentan con un policía de tránsito que pueda vigilar en espacio público ese tipo de requisitos, entonces se pasan la ley por la faja. Claramente, las personas están movilizándose en zonas urbanas de esos municipios toman la decisión de no adquirir los documentos, que tiene costo elevado, ya que de antemano sabe que nadie se los va a pedir”, concluyó.



Cifras del Runt, presentadas ayer en el evento, dan cuenta que en lo corrido del año hasta agosto se han hecho unos 3,7 millones de trámites relacionados con revisiones técnico - mecánicas (entre nuevos y renovaciones), de los cuales, en todo el país, el 96% han pasado la prueba y solo el 4% han sido rechazado.

