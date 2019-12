Recaudo de licores cayó más de $200.000 millones en dos años

El ‘guayabo’ por la caída en la venta de licores tiene a los gobernadores de Colombia tocando puertas en el Congreso, con el fin de recibir un salvavidas antes de que termine el año.



En una carta de 52 páginas, la Federación Nacional de Departamentos (FND) está pidiendo a los coordinadores y ponentes de la reforma tributaria, así como al Ministerio de Hacienda, modificar diversos artículos de leyes anteriores, con el fin de darles un respiro a las rentas regionales.



Lea: (Vía decreto, Gobierno ajustaría base de impuestos de los licores)



“El nivel de recaudo declarado a nivel nacional entre marzo y octubre de 2019 ha disminuido cerca de $54.359 millones, en comparación con la cifra que se registró en estos mismos meses de 2018”, reza la misiva, firmada por el director de la FND, Carlos Camargo Assis.



La carta señala, además, que los cambios efectuados en la Ley de Licores –que le dio al Dane la potestad de fijar parte de la fórmula de los impuestos a bebidas alcohólicas– llevó a que los departamentos dejaran de percibir cerca de $160.000 millones entre el 2017 y el 2018.



Así las cosas, en los últimos dos años las regiones habrían dejado de recibir más de $200.000 millones, y de allí su llamado de alerta para incluir varios cambios normativos en la reforma tributaria, con los cuales se enmienden las reformas hechas, tanto por el gobierno de Juan Manuel Santos como por la actual Administración.



GOBIERNO SANTOS



Por un lado, las peticiones van direccionadas hacia el impuesto al consumo de licores. En su momento, dice la FND, se dijo que esta norma permitiría aumentar el recaudo pero, según el gremio, “este propósito se ha visto afectado por la delegación dada por la ley a la autoridad estadística (Dane) para certificar el precio de venta al público”.



Esta situación, aseguran, llevó a que se dejaran de percibir $158.547 millones el año pasado. Por su parte, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, afirma que el cambio realizado a finales del 2018 “era necesario porque con este sistema se ajusta a lo que le exige la ley. Esta metodología no fue en cumplimiento de lo expuesto por el Minhacienda en 2019, como lo afirma la FND, sino que precisamente este cambio fue lo que motivó que el Ministerio le diera la razón al Dane”.



Y agregó también que el supuesto realizado para modelar un menor recaudo en 2018 “es muy fuerte” y “no puede ser validado de ninguna manera desde un punto de vista de realidad económica. Esta posibilidad está mal construida”.



Y concluyó diciendo que “los supuestos sobre los que está construido el documento son imprecisos y no son los apropiados. Además, no tienen en cuenta la realidad, que muestra que el mercado de bebidas alcohólicas no se ha visto afectado, y que la departamentalización de unidades y el recaudo ha tenido un incremento durante el 2019 comparado con el 2018”.



La Federación, en tanto, va más allá y asegura que los cambios llevaron a que los productos importados ganaran más terreno, alcanzando casi una tercera parte de lo que se comercializa en el país.



“Teniendo en cuenta estas consideraciones, importa evaluar las alternativas de reforma que permitan evitar que la inestabilidad en la determinación del tributo afecten las finanzas de los entes territoriales, e incluso la estabilidad del mercado”, añadió.

Y propuso fijar una tarifa de Impoconsumo teniendo solo en cuenta el volumen de alcohol, que funcionaría así: para productos de hasta 35 grados se cobrarían $419 por cada uno, mientras que las bebidas que superen dicha cifra tendrían que pagar $684 por cada grado de alcohol. Este ajuste aumentaría las rentas anuales en unos $680.627 millones, según la Federación.



“El esquema asegura el fortalecimiento de los ingresos de los departamentos, sin generar sustituciones en el consumo de productos, ni alteraciones en el mercado nacional de licores”, concluyó.



GOBIERNO DUQUE



Sin embargo, la cosa no termina allí. El gremio también ‘culpa’ al Gobierno y Congreso actual, por cuenta de la creación del IVA plurifásico de las cervezas, introducido en la Ley de Financiamiento.



“Al realizar el análisis, se encuentra un impacto negativo en el recaudo declarado de 16 departamentos. Esto llama la atención, debido a que el Impoconsumo de cervezas representa más del 40% del ingreso tributario para departamentos bastante afectados, como Santander, Córdoba, Magdalena, Casanare, Tolima y Bolívar”, añadió.



Y anotó que el efecto negativo de esta medida aumentaría este mes, teniendo en cuenta que el mayor consumo de cerveza se concentra al final del año.



La situación los llevó a proponer extender la propuesta anterior a las cervezas, de tal modo que tengan una base gravable fijada por el volumen de alcohol que contenga el producto y con una única tarifa de $115.



Esta salida, dicen los gobernadores, “está en consonancia con el principio de seguridad jurídica en su dimensión de certeza tributaria, al fijarse criterios precisos de su establecimiento, sin que esté supeditado a la coyuntura del precio de venta”



Sebastián Londoño Vélez

En Twitter: @SLondonoV