Cerrejón ve un futuro oscuro para el carbón

La mayoría de los directores ejecutivos pintan una imagen optimista cuando hablan de las perspectivas para sus empresas. Pero Guillermo Fonseca, no. El director ejecutivo de la gigante colombiana del carbón Cerrejón -propiedad conjunta de BHP Group Ltd, Glencore Plc y Anglo American Plc- no le pinta pajaritos a nadie. La industria, dice, está en declive terminal, y la compañía está sufriendo. Los precios cayeron, una sequía obstaculizo las operaciones y su mina está en el lado equivocado del canal de Panamá.



"El gran impacto que preveíamos de la desaparición del mercado, siempre lo veíamos en el futuro", dijo Fonseca durante una entrevista en Bogotá. "Bueno, el futuro es ahora".



Si bien la demanda de carbón sigue siendo fuerte en Asia, se está debilitando en América del Norte y Europa, a medida que los generadores de energía recurren cada vez más a la energía del gas natural, el viento y el sol, más barata y limpia. Eso es particularmente difícil para Cerrejón, que vende gran parte de su carbón a Europa.



Fonseca proyecta que la demanda de algunos países en el mercado atlántico puede caer otro 50% a 60% en los próximos cinco a siete años. Esa sombría perspectiva de Fonseca no es un buen augurio para Colombia. El carbón es la mayor exportación del país después del petróleo, y Cerrejón opera una de sus minas más grandes, una operación a cielo abierto en expansión y por terrazas cerca de la costa del Caribe.



Fonseca le dice al gobierno, los sindicatos y las comunidades locales que Colombia tiene una oportunidad limitada para aprovechar al máximo sus vastos recursos de carbón mientras todavía hay compradores.



Mientras tanto, BHP ha contratado a JPMorgan Chase & Co. para buscar un comprador para su participación en la mina Cerrejón, como parte de sus planes para salir del negocio del carbón térmico, según personas familiarizadas con la situación.



Cerrejón producirá alrededor de 26 a 27 millones de toneladas de combustible este año, según Fonseca. Eso está por debajo del objetivo de la compañía de 30 millones de toneladas, dice, y representa el mínimo en más de una década.



El clima seco obligó a la compañía a suspender la producción en algunos de los pozos para evitar infringir normas de calidad del aire. Es posible que Fonseca no tenga muchos incentivos para proyectar optimismo. Su compañía no tiene acciones o bonos que se negocien, y se avecinan conversaciones sindicales a finales de este año.



CAÍDA DE PRECIOS



Los precios del carbón a vapor en Rotterdam han caído 33% este año, ya que el clima templado y la competencia del gas natural barato han mermado la demanda. Si los precios no se recuperan, Cerrejón puede necesitar cerrar algunas operaciones y la producción puede caer permanentemente a alrededor de 26 millones de toneladas por año, asegura Fonseca.



"Afortunadamente, la compañía tenía una buena reserva de efectivo. Entonces, aunque vamos a perder una cantidad importante de dinero en 2019, eso es parte del negocio de los productos básicos. Y los accionistas lo entienden", dijo. "No hay riesgo de insolvencia ni nada de eso".



El mayor punto brillante mundial para el carbón es Asia, donde China e India todavía están construyendo plantas a carbón. Pero no es una región fácil para Cerrejón. Por un lado, los costos de envió desde Colombia dificultan la competencia con las minas en Australia e Indonesia. Además, la mina de Cerrejón está cerca de la costa caribeña. Por lo tanto, los barcos tendrían que atravesar el Canal de Panamá o dar la vuelta por el cabo de Hornos. En consecuencia, Cerrejón planea concentrarse en el Atlántico todo el tiempo que pueda. La compañía llama a la estrategia "retrasar el movimiento hacia Asia".