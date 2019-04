Chatarrización: pagarán hasta por los camiones en desuso

Con la meta de chatarrizar al menos 25.000 camiones que lleven en operación más de 20 años y con un peso igual o superior a 10,5 toneladas, durante el Gobierno actual, el Ministerio de Transporte anunció su nueva estrategia.



Este plan fue lanzado ad portas de que culmine el proyecto de modernización vigente denominado ‘uno a uno’- en el que se establece que para poder operar un vehículo de carga nuevo, primero se debe chatarrizar otro viejo-, y que ha sido criticado por el Gobierno de Estados Unidos.



Hoy, luego de diez años de operación del mencionado programa, se calcula que fueron chatarrizados unos 30.000 vehículos de carga de más de 20 años y que, para ello, se invirtieron casi $969.000 millones. Según cálculos del Ministerio de Transporte, actualmente hay 56.000 vehículos de carga viejos que se deben desintegrar, 42.780 de ellos de servicio público y 15.937 particulares.



Ángela María Orozco, ministra de Transporte, habló con Portafolio para explicar en detalle cuáles son los incentivos y normas que empezarán a regir a partir de julio próximo para las personas que estén interesadas en renovar sus camiones, sacarlos de circulación o, simplemente, entrar a este mercado.



Cabe destacar que el presupuesto contemplado para dicho plan es de $300.000 millones, solo en el 2019.



LOS QUE SE QUIEREN IR



Para los propietarios de uno o dos camiones, de más de 20 años de uso y de al menos 10,5 toneladas de peso bruto que quieran salir del mercado, el nuevo Programa de Modernización del Transporte Automotor de Carga les retribuirá el 100% del reconocimiento económico. Esto significaría que por un vehículo de tres ejes se pagarán $101,3 millones.



Dicho beneficio aplicará durante los primeros dos años de vigencia de la norma. Luego, según explicó la ministra, el valor del reconocimiento se reduciría de manera gradual.

No obstante, para poder acceder al mencionado pago, el vehículo debe acreditar tres Soat y tres revisiones tecnicomecánicas realizadas en los últimos cinco años. “Esto garantiza que es un vehículo que está prestando, efectivamente, el servicio público de carga”, explicó Orozco.



LOS QUE QUIEREN RENOVAR



Los propietarios que tengan las mismas características descritas, pero que deseen seguir trabajando, pueden aplicar a una renovación.



En este caso, al desintegrar el vehículo viejo el programa reconoce el 50% del valor, lo que para un camión de tres ejes sería $50.683.665. Ese porcentaje también aplica durante los dos primeros años de vigencia, y luego se iría reduciendo.



Además, se concede la exención del IVA del 19%, es decir, que si un camión nuevo de esas dimensiones normalmente vale $380 millones, la persona pagaría $60 millones menos.



“En este caso la persona tendría $111 millones a su favor, entre la exención de IVA y el reconocimiento económico. Por eso, las dos entidades financieras, con las que ya hemos hablado, le han dado el visto bueno al proyecto, porque desde que la persona pisa el concesionario es dueño del 35% del valor del camión. Eso permite que el automotor sea garantía, y lo hace susceptible de crédito”, explicó la ministra.



Esta figura de créditos blandos tendrá un interés de 12% efectivo anual, para ello Bancoldex y Findeter facilitarán $600.000 millones.



LOS CAMIONES 'MATERA'



Una de las novedades del plan, que destacó más la ministra, es que los camiones ‘matera’, que por sus condiciones de antigüedad y obsolescencia hoy no tienen un valor comercial atractivo, ahora lo van a tener.



La razón es que el programa contempla que los propietarios que quieran desintegrar estos vehículos, durante los dos primeros años de vigencia de la norma, van a poder recibir un reconocimiento económico del 40% del valor del automotor.



“Esos camiones, que son muy viejos, pueden tener perfectamente más de 40 años y no están prestando el servicio público de carga pero que sí están en el Runt; además no tienen Soat ni certificados tecnicomecánicos, por lo que no tendrían derecho a nada.



Pero nosotros les damos dos alternativas: que se desintegren y les damos el dinero, o que los vendan a alguien que esté interesado en comprar un camión nuevo, sin pagar el IVA. Ahí estamos dando paso a un mercado interesante”, señaló Orozco.



En este caso, para un vehículo de tres ejes, el reconocimiento económico sería de $40.546.000, por lo que las transacciones privadas que se hagan alrededor deberían superar en algo ese valor.



Por otro lado, los que tienen vehículos de menos de 20 años pero que quieren cambiar, tienen exención en el IVA del nuevo y deben pagar una contribución ambiental del 15%, lo que para un camión de tres ejes equivaldría a unos $47.899.000.



LOS NUEVOS



Quienes quieran entrar al mercado, a partir de julio, deberán pagar una contribución ambiental equivalente al 15% del valor del vehículo.



Esta norma es una transformación de la anterior figura de póliza para chatarrización, a la que las personas se acogían comprometiéndose a desvincular un camión viejo en el término de 18 meses, pero que en la mayoría de los casos no se cumplió.



Por otro lado, la Ministra subrayó que el nuevo programa será administrado a través de un fiducia y que la desintegración de los carros se logrará en 90 días calendario. El proceso surtirá nueve etapas, mientras que anteriormente se debían superar 67 trámites.





