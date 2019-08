China contraataca a Trump y da paso a la guerra de divisas

China prometió que ejecutaría represalias contra Estados Unidos y ayer cumplió con esa promesa, una acción que llevó a Wall Street a presentar la peor jornada en lo que va de 2019 y que deja en el aire la posibilidad de un acuerdo comercial entre las dos principales economías globales.



Por un lado, la moneda de China presentó ayer un fuerte descenso hasta 7,0536 por cada dólar, lo que supone su menor nivel desde el 2008 y disparó la especulación en el mercado de que el país asiático había bajado artificialmente el precio para afectar a Estados Unidos.



De hecho, el Gobierno de Donald Trump dio por hecho esa acción y acusó a China de “manipular su moneda”, incluyéndole en la lista en la que no entraba desde 1994. “China dejó caer su moneda a un valor bajo casi histórico. Eso se llama ‘manipulación cambiaria’. Reserva Federal, ¿están escuchando?”, criticó el mandatario a través de Twitter.



Sumado a esto, el Gobierno de China anunció que detuvo las compras de productos agrícolas estadounidenses que sus empresas venían ejecutando, y dejó abierta la puerta a imponer nuevos aranceles a las importaciones desde EE. UU., lo que fue interpretado por los expertos y los mercados como una señal de que no se espera el fin de la guerra comercial, al menos en el corto plazo.



No hay que olvidar que la semana pasada Trump sorprendió al anunciar que, desde septiembre, impondría aranceles del 10% a US$300.000 millones de productos chinos, amenazando así con gravar todo el comercio con la segunda economía mundial.

Esto llevó a que Wall Street presentara su peor día en todo el año, con una pérdida en el Dow Jones de 2,9%, o lo que es lo mismo, una caída de 767,27 puntos hasta 25.717,74 unidades.



De igual forma, el S&P500 descendió 2,98%, a 2.844,74 unidades, al tiempo que el Nasdaq, el más perjudicado de los tres, registró una baja de 3,47% hasta 7.726,04 enteros durante el día.



Junto con esto, el índice VIX, que mide la volatilidad en los mercados internacionales, llegó a su máximo nivel de todo el año, tras presentar un alza solo ayer de casi 40% hasta los 24,59 puntos.



El petróleo, por su parte, fue el otro damnificado, lo que llevó a otra fuerte caída que hizo que la cotización del Brent esté de nuevo por debajo de US$60. El petróleo de referencia cayó un 3,36% hasta US$59,81 por unidad, mientras que el WTI de Estados Unidos presentó un descenso de 1,74% hasta US$54,69. Cabe recordar que tras el anuncio de los aranceles, ambos cayeron alrededor de 7%.



Guerra de divisas

Como explica Alejandro Reyes, economista principal de BBVA Research, es muy difícil saber si el movimiento del yuan atiende a una manipulación artificial o simplemente al movimiento del mercado, pues es el movimiento natural tras la imposición de aranceles contra el país.



Sin embargo, Reyes resalta que, si de verdad estamos en una guerra de divisas como afirma EE. UU., “esto sería un paso más allá en la tensión, más agresivo y que crea más distorsiones globales. Las medidas comerciales tardan más en traducirse que las de las monedas, por lo que esta medida daría una mayor competitividad a China frente a casi todos. Y claramente volvería a nivelar el desbalance con Estados Unidos al hacer más baratas sus exportaciones”, apuntó.



Por su parte, para Juan David Ballén, director de estudios económicos de Casa de Bolsa, esto no es nuevo. “La guerra de monedas inició cuando EE. UU. anunció los aranceles a China, y desde entonces el yuan se ha devaluado 15%. Si manipula y baja su divisa, todas las emergentes también se ven presionadas a la baja respecto al dólar con el fin de mantener el equilibrio y la competitividad. Todo lo que está sucediendo solo generará más inestabilidad a la economía mundial”.