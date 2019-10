Cinco mitos y realidades de la industria del cannabis medicinal

Luego de tres años de la aprobación de la ley 1787 con la que se estableció el marco jurídico para la extracción, producción y comercialización de cannabis medicinal en Colombia, aún existen diferentes mitos frente a esta industria naciente en el país, que promete ser más rentable que el carbón y las flores.



Al respecto, Iván Darío Arias Aranzazu, presidente y cofundador de Plantmedco, la compañía productora de aceite de cannabis medicinal ubicada en Eje Cafetero, comparte algunos mitos y realidades sobre el sector.



MITO 1

El cannabis que se produce en Colombia es para los consumidores del país.



Realidad: “La mayoría de las empresas del país, extraemos aceite de cannabis medicinal a través de procesos industriales para exportación. Nuestro objetivo es venderlo a compañías farmacéuticas y de cosmética para el desarrollo de productos derivados de la planta”, afirma Arias.



MITO 2

El cannabis es psicoactivo.



Realidad: “La planta tiene dos componentes principales: el Tetrahidrocannabinol –THC, que tiene un efecto psicoactivo y el Cannabidiol- CBD que no lo tiene. Aunque ambos pueden ser utilizados para el tratamiento de diferentes enfermedades, el 90% de las empresas dedicadas al cannabis medicinal en el país, nos enfocamos en la producción CBD, es decir cannabis no psicoactivo”, aclara el directivo.



MITO 3

La Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), determina la capacidad que tiene Colombia para la exportación de cannabis medicinal.



Realidad: "La JIFE vela por el cumplimiento de las convenciones sobre drogas psicoactivas en los estados a nivel mundial. Por lo tanto, las compañías colombianas que exportamos cannabis no psicoactivo, tenemos la posibilidad de vender la cantidad que demanden nuestros compradores en el extranjero, teniendo como requisito como las órdenes de compra”, añade.



MITO 4

Para ingresar a la industria es necesario tener socios con una amplia experiencia en cultivos de cannabis.



Realidad: "No es necesario, en Plantmedco contamos con un equipo de más de 30 años de experiencia en la siembra de café, cítricos, plátano y aguacate hass. Lo primordial en este negocio, es la obtención de las 4 licencias para extracción, producción, comercialización y exportación que deben tramitarse ante los Ministerios de Justicia y Protección Social, además de las certificaciones que otorga el Fondo Nacional de Estupefacientes y el ICA.



MITO 5

A nivel mundial existen competidores con mejor ventaja competitiva que Colombia para la producción de cannabis medicinal.



Realidad: "Colombia tiene un gran potencial para ser el primer o el segundo productor de cannabis medicinal más importante del mundo. Producir un gramo de aceite en nuestro país cuesta aproximadamente 50 centavos de dólar, frente a Canadá y Europa donde está por encima de 3 dólares.



Adicionalmente, no tenemos estaciones, por lo que podemos producir entre tres y cuatro cosechas al años. Esto sin contar con toda la experiencia que hemos acumulado por años en el cultivo del café y flores, que nos da el know-how necesario para hacer de esta una de las industrias que más aporta al país", valora Iván Arias.