Claudia López no descarta que la cuarentena dure hasta junio

La alcaldesa de Bogotá Claudia López aseguró que las medidas de aislamiento podrían extenderse hasta junio, según dijo en Pregunta Yamid, en CM&.



(¿Pueden empresas de actividades no esenciales exigir ir a trabajar?).

"Los bogotanos y colombianos debemos mentalizarnos para estar en cuarentena por lo menos tres meses más", advirtió, con el fin de cuidarnos. Añadió que "tenemos que hacer lo que toque para no tener 10.000 muertos como Italia (...) y nadie quiere ese escenario".



Adicionalmente, López aseguró que por ahora no se pasará a alerta naranja, pues no se han cumplido con las condiciones para hacer el tránsito de amarilla a naranja.



La mandataria local advirtió que el 75% de los bogotanos están en casa, adaptándose y entienden que lo que se está haciendo es para cuidarse, por tanto están cumpliendo con la cuarentena.



Anunció que están preparando un poder de salvamiento para la clase media, estratos 2 al 4, para hogares y microempresas, a lo que denominó economía de contingencia, y "prepararnos para una economía como en la Segunda Guerra Mundial, y apagar nuestra economía tres meses para que produzca solo lo básico: comida, servicios públicos, salud y cuidado (...) y cómo reactivarlo el año entrante", enfatizó.



López añadió que la meta es llegar a 225.000 pruebas para poder prevenir el aumento de casos y hacer un tratamiento a tiempo. En cuanto a los hospitales, señaló que en Corferias podrán tener hasta 5.000 camas, donde estarán los casos leves.



Por otra parte, señaló que Bogotá lleva cuatro días adelantados de cuarentena y eso le está ayudando a frenar los casos.