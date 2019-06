Colombia, a mejorar en sus capacidades para combatir la corrupción

Archivo particular

América Latina aún tiene mucho por hacer para fortalecer su capacidad de luchar contra la corrupción, y Colombia no es la excepción.



(Lea: Duque anuncia nuevo proyecto anticorrupción)



Así lo señala el Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), lanzado por Americas Society/Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, firma especialista en consultoría de riesgos. El indicador evalúa la capacidad real de los países para enfrentar el problema, más allá de temas de percepción.



(Lea: 5 Medidas clave para prevenir el fraude en las organizaciones)



En este asunto, la calificación de Colombia fue de 5,36, con lo cual quedó en la parte media entre los países de la región, junto a Argentina (5,33) y Perú (5,17). El de mayor puntaje fue Chile, con 6,66, seguido por Brasil, con 6,14. En contraste, los de peor desempeño fueron México, con 4,65 puntos, Guatemala con 4,55 y Venezuela, con 1,71.



Según el índice, más allá de las historias de políticos y empresarios que alguna vez fueron intocables y que ahora están yendo a prisión, “lo que explica el éxito de los países que han hecho progresos significativos es el desarrollo de un entorno complejo que les permite hacer frente al desafío de la corrupción”.



Esto incluye no solo más y mejores cortes y entidades de investigación y acusación, sino una sociedad civil más fuerte, periodismo investigativo y mayores niveles de educación.



Geert Aalbers, Senior Partner de Control Risks, señala que “para los que toman decisiones de inversión, conocer los riesgos de corrupción e integridad en la jurisdicción es un factor crucial.



Este índice sirve para mapear cuáles países están en camino a establecer un entorno más transparente a largo plazo, donde la corrupción sea detectada y sancionada, incentivando gradualmente una cultura más robusta de transparencia y compliance”.

El índice recoge 14 variables en tres temas clave: capacidad legal, democracia e instituciones políticas y sociedad civil, y medios y sector privado.



De los aspectos analizados, en el que Colombia tuvo el mayor puntaje fue en democracia e instituciones políticas, con 5,4, por la calidad de la democracia en términos generales, la legislación en materia de financiación de campañas y la forma en que se hacen las leyes y normas.



Le sigue la capacidad legal, con 5,37 puntos. “Los datos que recolectamos apuntan a grandes desafíos en áreas como la independencia de los fiscales y jueces, el uso efectivo de instrumentos de colaboración y la seguridad de agentes de la sociedad civil.



Esto contribuye a la percepción de ineficiencia e impunidad. Pero Colombia tuvo avances importantes en áreas como colaboración internacional, especialmente con los Estados Unidos, en la transparencia del gobierno y en la eficiencia de agencias anticorrupción”, explicó Roberto Simon, Senior Director en AS/COA.



Y en cuanto a sociedad civil, medios y sector privado, Colombia obtuvo 5,24 puntos. El tema peor calificado fue el de la movilización de la sociedad civil en contra de la corrupción.



Según el CCC, en este momento los factores más críticos en Colombia que hay que tener en cuenta es la designación de un nuevo fiscal en propiedad tras la renuncia de Néstor Humberto Martínez, y las medidas anticorrupción (que la semana pasada se hundieron en el Congreso, pero que el Gobierno prometió presentar de nuevo en la próxima legislatura).