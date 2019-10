‘Colombia debe abrir el debate de la dolarización’

Cada vez que el dólar sube de precio frente al peso colombiano, todos los habitantes del país se hacen más pobres, sostuvo Pablo Trujillo Tealdo, presidente de la junta directiva de Acción Fiduciaria al tiempo que sugirió que se abra el debate sobre si se debe dolarizar la economía colombiana, en qué grado y en qué condiciones se debe hacer.



Trujillo plantea que el país tome en serio el tema, ya que desde los alimentos hasta los electrodomésticos, las relaciones comerciales internacionales del país y la inversión extranjera pasa por el dólar y que el manejo de la tasa de cambio impacta el bolsillo de todas las personas aunque estas lo ignoren.



“El efecto de la devaluación es que encarece todas las cosas para quienes están en el país. Nos está empobreciendo a todos que somos deudores en dólares, porque formamos parte de un gobierno que debe en dólares”, expresó.



Abogó porque se busque una estabilidad cambiaria que, considera, solo se logra si el mercado es abierto y libre. “En mercados donde el dólar depende de los movimientos de capital la economía está sujeta a una cosa que no es la productividad, sino a la especulación y eso para un país no es sano”.



Considera que es clave discutir el tema de la dolarización, pues no se puede mirar desde los extremos: o todo dólar o todo peso sino que lo ideal sería que fuera en dosis. “Es decir, ¿qué tanto en dólares, qué tanto en pesos? y controlar eso. Colombia es un país excesivamente cerrado y teóricamente se vende como que si hay una devaluación beneficia a los exportadores y perjudica a los importadores pero las cosas no son así”.



Opina que el sector productivo debe tener acceso a capitales y capacidad de inversión, y el inversionista la tranquilidad de no perder valor en el tiempo al invertir en Colombia. “Eso se logra a través de un adecuado manejo de una economía con mayores accesos a las divisas”.



El presidente de Acción Fiduciaria invitó a todos los sectores de la economía como gremios, organizaciones sociales y Gobierno a poner sus cartas sobre la mesa para saber cómo se afectaría cada uno de ellos si el dólar comenzara a formar parte de las transacciones diarias en el país.



“No nos podemos comparar con los vecinos que ya lo han hecho porque son casos diferentes, son países muy pequeños frente al nuestro. Propuso que la solución intermedia de Colombia mire casos como los de las economías inglesa o la suiza que tienen su moneda propia y al tiempo manejan el Euro. Ello, en su concepto, permitiría que cualquier persona a conveniencia pueda abrir una cuenta en dólares o en pesos.



El tema de la dolarización surgió tras la propuesta del reconocido economista mundial, Steve Hanke, quien en su columna de la revista Forbes propuso que Colombia frene la acelerada devaluación del peso.



Alejandra Buitrago Salamanca

Especial para Portafolio