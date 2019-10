‘Colombia debe atraer fabricantes de medicamentos’

Las Cámaras de Salud de la Andi: la farmacéutica, la sectorial, la de dispositivos médicos y la de gases y oxigeno harán una evaluación del sector salud que este año se ha enfrentado a los retos de la sostenibilidad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Punto Final.



Ana María Vesga, directora de la Cámara Farmacéutica hizo una radiografía de cuáles son los desafios a los que se enfrenta el sector y cuáles los logros que se han celebrado.



¿Cómo está el sector en el país, cómo se reaccionó a lo sucedido en el último año?



Desde el punto de vista general, este Gobierno se ha preocupado de manera activa a conseguir la sostenibilidad que el sistema requiere.



Entendemos que se recibieron unas cuentas por pagar que crecían y que además tenía un plan de beneficios contra un no plan de beneficios totalmente desbalanceado y eso es lo que ha generado la crisis de los recobros en Colombia.



A esto también tenemos que sumar la corrupción, el mal manejo y otras afectaciones que se dan.



Entonces lo que vemos es que el enfoque gubernamental es el adecuado para poder atacar de raíz la sostenibilidad, por eso hemos apoyado las medidas que se han tomado porque son necesarias, pero también creemos que las metodologías y la puesta en práctica toca construirla mejor y tiene todavía una fase de aprendizaje para aprovechar.



Desde la regulación seguimos sufriendo de un mal al que ya estamos acostumbrados y es el exceso. Faltan análisis de impactos normativos para tener leyes modernas, eficientes y migrar a un modelo de autoregulación y cuidado para que se actué en lo que se necesita.



En la salud pública vemos que el país ha avanzado y los objetivos se cumplen, pero tenemos retos nuevos como el tema de salud mental que está en la agenda prioritaria, las resistencia anti microbianas, y la carga que se recuperó del crecimiento de enfermedades como el VIH y Sarampión, ya se están tratando.



¿Cuáles son los retos a enfrentar?



Tenemos que hablar del autocuidado como una de las estrategias más sostenibles y explorar el sistema a futuro. Los colombianos somos usuarios de un sistema y debemos tener una corresponsabilidad para evitar abusar del mismo.



Hay que tener las redes de confianza listas en los servicios de salud, también los desafios globales como la resistencia anti microbiana, el tema de transición demográfica que hoy es un gran reto para los sistemas, además de incluir los datos de la gestión para agregarle mayor valor.



También es necesario hablar de política industrial farmacéutica. Colombia tiene que ser atractiva para las compañías que fabrican medicamentos, ya que la producción en el país es en cantidad el 75% o el 80% de los 14 millones de medicamentos que es todo el mercado, pero en valor solo representa el 20%, esto quiere decir que estamos importando el 80% de los suministros que se consumen en el territorio nacional.



Esto nos da una inmensa oportunidad para que el gobierno adopte políticas industriales que atraigan la inversión de los laboratorios multinacionales para producir en Colombia, y además reta a los nacionales para mejorar en la producción, investigación en la exportación y por su puesto en la generación de empleos.



¿Qué medicamentos están haciendo los laboratorios nacionales?



Básicamente genéricos, pero hoy hay algunos con gran investigación y desarrollo que le están apostando a la biotecnología.



Por eso el tema de política industrial nos permitirá saber si el país está listo para producir y aumentar la cantidad y esto también le significará una ayuda al sistema de salud.



¿Cómo ven la sostenibilidad del sector ?



Allí vemos dos situaciones especiales que se dieron en el último año, uno es el acuerdo de saneamiento financiero o de punto final y la otra medida es la que llamamos de contención de gasto y que establece los techos, para tener los valores máximos de recobros y sobre los cuáles toda la industria está expectante, para que esas implementaciones no se convierta en un incentivo que termine afectado la calidad, el acceso y el servicio a los usuarios, allí debemos apoyar al gobierno en estas metodología y no afecte al paciente.



¿Cómo han visto el tratamiento y cuidado de los migrantes?



El Banco mundial lo ha visto desde una manera positiva, hemos visto como el impacto se ha dado, pero hemos actuado en vacunas, en tasas de natalidad, de morbilidad, de cuidado de enfermedades. Es cierto que la migración le ha dado una carga al sistema, pero también le está dando oportunidades con una población joven que está ingresando y que está muy capacitada. Acá tenemos el reto del correcto abordaje de la migración y el esfuerzo que ha hecho Colombia para responder a esta situación.



¿El acuerdo de punto final, será definitivo o debemos pensar en una reestructuración?



Si el acuerdo de saneamiento ataca a un pasivo acumulado, la gran pregunta es que va hacia adelante. Nosotros hemos sido muy criticos en que no nos podemos quedar pensando en que el sector requiere más recursos, si, claro que lo requiere y si habrá que aumentar el presupuesto, pero la realidad es que los grandes problemas se presentan por eficiencias en el uso del gasto, de nada sirve entonces que aumentemos la bolsa si seguiremos gastando.



El reto ahí es la visión al largo plazo, es decir, cómo haremos que las estrategias que se implementan actualmente nos darán un futuro y que sigan funcionando.

Otra cosa es transparentar las relaciones y tener una mano dura ante la corrupción.



Nuestro sistema de salud es un ejemplo en cobertura, nos acostumbramos a decir que tenemos derechos y no hablamos mucho de los deberes ante el sistema, de la corresponsabilidad y ahí debemos empezar a manejar la educación y a tener la conversación de los copagos, de contribuir y fortalecer el fondeo de muchos de los servicios. La atracción de las inversiones extranjeras de empresas es una necesidad y debemos mejorar.



UN PANORAMA GLOBAL



Del 21 al 23 de octubre, la Andi realizará el Foro de Salud bajo una mirada integral desde las cuatro Cámaras que trabajan en el tema desde diferentes sectores. En Cartagena, en el Centro de Convenciones los expertos hablarán del tema, y la agenda traerá expertos de innovación médica, autocuidado, gestión del riesgo, colaboración entre agentes, sistemas de salud basados en valor, y por supuesto los retos de sostenibilidad en el marco del Plan Nacional de Desarrollo y el Acuerdo de Punto Final.



Las Cámaras de la Salud de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia tienen una agenda transversal para el evento.



