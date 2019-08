Colombia depende cada vez más de ‘commodities’

Pese a que el país busca que la situación sea totalmente opuesta, Colombia cada vez es más dependiente de las exportación de materias primas.



Como indicó un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad), en la actualidad la dependencia del país de este tipo de ventas hacia el exterior, que incluye energía, minería y productos del agro sin transformación alcanza el 80,6% del total de exportaciones.



Pero más allá de este dato, lo que destaca el reporte de la agencia de la ONU es que entre 1998 y 2002, ese dato era de tan solo 66,5%, lo que muestra el gran incremento que ha experimentado este rubro en las últimas décadas.



“Es una realidad que, a día de hoy, no hemos podido transformar nuestra canasta exportadora. Colombia debería apuntarle a agroindustria, alimentos y turismo de naturaleza como nuevos rubros orientados al mercado internacional”, apunta Javier Díaz, presidente de Analdex.



Asimismo, los expertos afirman que esta situación no ha hecho más que agravarse. “Lo que se puede ver al revisar las exportaciones es que hay poco más allá de petróleo, carbón o café, por lo que claramente seguimos dependiendo de las materias primas y, de hecho, es una tendencia que sigue creciendo, pues no ha habido en ningún momento un cambio real en el sistema productivo.



Y, es más, no se puede decir que el Gobierno tenga un plan que le apueste a salir de este modelo en el que el crecimiento está guiado por las materias primas, pues ofrece la posibilidad de conseguir recursos de forma rápida y más sencilla. Es algo que conviene”, explica Diego Guevara, profesor de Comercio Exterior de la Universidad Nacional de Colombia.



A esto, el académico agrega que es una situación arriesgada, y más hoy en día. “No haber logrado cambiar esta tendencia tiene unas consecuencias bien fuertes para Colombia en temas de tasa de cambio o sensibilidad contra los choques externos, tal como estamos viendo hoy en día”.



Según fuentes gubernamentales, ese dato sería inferior hoy en día al que publicó Unctad, pues se calcula que en el 2018 el porcentaje de las exportaciones primarias es de aproximadamente el 71%.



Sin embargo, esto no es una situación exclusiva de Colombia, pues el reporte de la Unctad también muestra que, realmente, en América Latina la dependencia de commodities, afecta a más de la mitad de las economías de la región. Cabe decir que se considera que un país es dependiente cuando más del 60% de total de las ventas.



De hecho, el organismo dependiente de la ONU fue más allá y, al analizar la escena global, muestra que en total se puede considerar que 102 países de 189, y dos terceras partes de las economías en vías de desarrollo, son dependientes de las ventas de materias primas. También apunta que este es el nivel más alto de los últimos 20 años.



Ante todo esto, el presidente de Analdex pone de relieve otros problemas, como el hecho de que 10 empresas exporten el 67% del total del país. De hecho, tan solo hay cinco compañías en Colombia que realizan ventas afuera por un valor superior a los US$18.000 millones.