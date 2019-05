Colombia, el más atractivo de la región para firmas de Brasil

Las TIC y la industria automotriz son los sectores de la economía colombiana a los que los empresarios brasileños le apuntan para potenciar los lazos comerciales. De hecho, una encuesta realizada por Apex-Brasil -Agencia de Promoción de Exportaciones e Inversiones de Brasil- reveló que Colombia es el primer mercado en importancia en Latinoamérica para las empresas brasileñas que buscan internacionalizarse, y uno de los principales escenarios para las exportaciones de productos y servicios.

​

A nivel mundial, el país fue segundo, después de Estados Unidos.

Esa expectativa no es ajena a los representantes de la principal economía sudamericana en el país. Leonardo Valverde, jefe del Sector Económico de la embajada de Brasil en Colombia, resalta que “el comercio bilateral entre ambos países está creciendo por encima del 10% anual”.



(Lea: Fantasma de recesión desinfla optimismo sobre economía de Brasil)



Según Valverde, los resultados recientes impulsan a las firmas ‘cariocas’ a poner sus ojos en sectores como las TIC y la industria automotriz, entre otros. Pero, precisamente sobre el comercio bilateral de servicios, especialmente el de la tecnología de la información y la comunicación, el funcionario asegura que “Colombia tiene un potencial importante”, destacando que esta rama comercial “genera empleos de calidad y puede aumentar la productividad en logística y servicios financieros”.



“En Brasil, el sector TIC representa más del 6% del PIB y genera más de 1,2 millones de empleos”, dice Valverde.



(Lea: Los males de la economía brasileña)



Particularmente, las compañías provenientes de ese país buscan alianzas e inversiones en lo que tiene que ver con plataformas de e-commerce, soluciones en la nube, sistemas de networking, sistemas integrales de gerenciamiento, marketing digital y “particularmente el sector fintech”, de acuerdo con lo que apunta el funcionario brasileño.



EL TRABAJO PENDIENTE



No obstante, pese a las buenas previsiones y la intención de la industria ‘carioca’ por entrar a Colombia, las regulaciones para el comercio binacional aún tienen retos. “Tenemos que trabajar en cuestiones normativas, en el comercio de bienes y en la promoción del comercio (...) que la gente conozca las oportunidades en los dos mercados”, señala Valverde, que, entre otras cosas, agrega que “existe un potencial importante en el agro”, del cual plantea, podría ser explotado de mejor forma.



(Lea: Brasil y EE. UU. reinician sus relaciones comerciales)



En el 2018, ambos países cerraron una corriente comercial por encima de US$4 mil millones, de acuerdo con los registros de la embajada brasileña. De otro lado, según cálculos de esa misma misión diplomática, unas 110 empresas de ese país cuentan con operaciones en el mercado colombiano.



Según datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), durante el primer trimestre de este año las importaciones provenientes de Brasil representaron el 5,7% de las compras externas de Colombia.



De otro lado, dicho mercado fue el destino del 3,6% de las exportaciones del país, siendo el séptimo tras Estados Unidos, China, Panamá, México, Ecuador y Países Bajos.



Además, en materia de turismo, hacia 2017 Brasil reportó el arribo de 135 mil colombianos y para este año, la expectativa, según sus representantes en Colombia, es de 170 mil, que estarían impulsados, entre otras razones, por la Copa América que se realizará en ese país en los meses que vienen.



“El turismo entre ambos países ha crecido a un ritmo muy importante”, destaca Valverde, haciendo énfasis en que, recientemente, las aerolíneas han cambiado sus rutas y no se enfocan tanto como antes en los destinos tradicionales de su país.



“Tenemos más alternativas de vuelo hacia Brasil, a destinos diferentes de Sao Paulo y Río de Janeiro”, mencionó.



MOVIMIENTO DE VIAJEROS



Según las estimaciones de la embajada de Brasil en Colombia, el número de viajeros del país que se trasladarían hacia allí, con motivo de la Copa América 2019 -que se llevará a cabo entre el 14 de junio y el 7 de julio-, es de 40.000, lo cual representaría el 23% de los turistas nacionales que arribarían durante el 2019, y que se calculan en unos 170.000.



Diego Vargas Riaño

Twitter: @vardie_