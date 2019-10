Colombia espera salida amistosa con la UE por el tema de papas fritas

Luego de que la Unión Europea (UE) anunciara que llevará a Colombia ante la Organización Mundial del Comercio (OMC) por sus aranceles antidumping a las importaciones de papas congeladas de tres países europeos, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo explicó que se espera que la medida dé una solución amistosa entre ambas partes.



“Este es un proceso que viene de años atrás y que arrancó con una investigación en 2017, se cumplió todo el proceso y se ciñó a todos los lineamientos que tiene la OMC. En Octubre del 2018, se impusieron unas tarifas arancelarias adicionales a las compañías, una de Bélgica, una de Holanda y otras en Alemania y a las que no presentaron el informe”, recordó Restrepo.



Los aranceles a la entrada de las papas congeladas se dio luego de que el Ministerio de Comercio constatara que los productos que llegaban a Colombia, de dichos países europeos, tenían precios excesivamente bajos incluso por debajo del mercado interno, lo cual se conoce como ‘dumping’.



“Ese valor arancelario está entre el 3% y el 8% y no es una medida exclusiva de Colombia, sino que Brasil y Sudáfrica también la han aplicado y se tomó en el comité de prácticas comerciales que se encarga de ser una instancia técnica. Lo que sigue es que Colombia espere las consultas de la UE en un proceso que está regulado por la OMC y tendremos un plazo del orden de los 60 días para una solución amistosa”, dijo.



De acuerdo con Restrepo, de no hallar una salida conjunta, “se espera que una comisión especial venga al país y arbitre el tema. En este, Colombia deberá demostrar que existe una situación de ‘dumping’ como sucedió con la comisión de prácticas comerciales”.



El Ministro, también enfatizó en que la medida no afecta las relaciones comerciales del país con ese bloque, la cual se rige por el Acuerdo Comercial vigente desde agosto de 2013.



“Esta situación hace parte del curso normal de vigilancia de los tratados de libre comercio, lo que se busca es corregir una distorsión de mercado que causa un perjuicio”, apuntó.