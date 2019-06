Colombia estrena esquema para otorgar títulos mineros

Archivo particular

Una nueva forma de titulación adoptó la Agencia Nacional de Minería (ANM) para el desarrollo más preciso y efectivo de las actividades extractivas del país.

Se trata del modelo de la cuadrícula minera que, como único plano geométrico para el otorgamiento de concesiones, se basa en la llamada malla regular.



El nuevo estándar dejaría atrás el otorgamiento de títulos por medio de geometría irregular, en el que quedan áreas no asignadas entre concesiones, y que ha conducido, entre otros, a la generación de corredores estrechos e inviables para una adecuada explotación legal y económicamente significativa, superposiciones con áreas excluibles de la minería y generación de múltiples polígonos a partir de una misma solicitud.



Así mismo, evitará las prácticas especulativas en las áreas que aparecen como libres pero cuya factibilidad de convertirse en una explotación independiente y efectiva es prácticamente nula y pueden derivarse en “bienes” dispuestos a ofertas no necesariamente legales, ni técnicamente adecuadas.



“Para la autoridad minera era imperativo evaluar la necesidad de migrar hacia un estándar que brinde mayor precisión para el mejor aprovechamiento del potencial minero, lo cual, a su vez, se traduce en una mayor seguridad jurídica, mejor administración y una más eficiente gestión del recurso minero”, señaló Silvana Habib Daza, presidenta de la ANM.



La funcionaria precisó que la plataforma adoptada permitirá reducir en un 72% los tiempos de evaluación de las propuestas de contrato, pasando de un año a 90 días hábiles, debido a la automatización en la selección y recorte de área, definición de área libre mínima y la eliminación de superposición con áreas ambientales excluibles, otras solicitudes y títulos mineros, entre otros factores.



“Aquí estamos hablando de la gestión de la riqueza nacional, de nuestros recursos naturales no renovables, y para dar cumplimiento real a esa misión, debemos considerar opciones que apunten en varias direcciones, contándose entre ellas la eficiencia, la transparencia y la precisa medición de las obligaciones económicas causadas en las diferentes etapas del ciclo minero”, detalló la presidenta de la ANM.