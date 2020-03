El lunes no podrán ingresar carros que salieron de Bogotá

"Desafortunadamente, muchos no entendieron que esto no es paseo, no era para irnos de vacaciones", dijo la alcaldesa de Boogtá.

“En puente normal habrían salido de Bogota más de un millón de vehículos, ayer solo salieron cerca de 120.000. Espero que hayan sido solo personas que no viven en la ciudad y debían marcharse. En todo caso el lunes no habrá plan retorno y seguirá simulacro vital hasta media noche”.



De esa manera la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, advirtió a quienes salieron de la ciudad que no podrán ingresar a la capital este 23 de marzo, entre otras cosas, porque los peajes de cundinamarca estarán cerrados.



Aunque la recomendación de la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y del gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, ha sido la de asumir el simulacro de aislamiento preventivo por la pandemia de coronavirus, miles de capitalinos aprovecharon para irse de la ciudad en estos cuatro días.



“Quiero decirles a muchos de los que salieron que lo lamento mucho, no estamos de vacaciones, no van a poder regresarse el lunes, no va haber operación retorno, no va a poder ingresar un solo carro, no van a poder ingresar por Cundinamarca porque los pejaes que dependen de la Gobernación estarán cerrados”, indicó la alcaldesa.



Desde la tarde del jueves, múltiples usuarios en redes sociales registraron cómo salidas de Bogotá, como la autopista Sur y la calle 13, presentaron un elevado flujo vehicular. De hecho, videos muestran cómo hacia las 5:30 p. m., la fila para pasar por el peaje de la calle 13 podía tomar hasta 20 minutos.



La autopista Sur también presentó gran congestión debido a la presencia de vehículos particulares, camiones y buses de transporte público que dejaban la ciudad. Cifras de la terminal de transportes de Bogotá muestran que el jueves abandonaron la ciudad 31.600 pasajeros en 3.000 vehículos, contando sus tres portales.



"Desafortunadamente, muchos no entendieron que esto no es paseo, no era para irnos de vacaciones, entre otras cosas, por que todas las piscinas de Cundinamarca están cerradas, también las de Bogotá", puntualizó.