Colombia, ‘hub’ de negocios para la tecnológica Panduit

Aumentar en 15 por ciento el recurso humano en Colombia, desde donde atiende El Caribe, Centro y Suramérica (con excepción de México y Brasil), es la meta de Panduit para el próximo año. El objetivo es atender nuevos negocios en el mediano plazo, con soluciones de audio y video profesional.



Panduit provee tecnología de infraestructura física, eléctrica y de red para centros de datos, edificios digitales y redes industriales.



El colombiano Kaleb Ávila, director para América Latina de la Unidad de Negocios de Network Infrastructure de Panduit, explicó los proyectos de la compañía y su visión de país.



La compañía considera a Colombia como un país de vanguardia. Es su ‘hub’ de negocios para la región. Aquí opera desde hace 22 años y ofrece actualmente soluciones para los sectores de manufactura, educación, banca y finanzas, salud y energía, entre otros.



¿Qué es Panduit?



Es una multinacional enfocada en el desarrollo de soluciones de conectividad que requieren los edificios, centros de datos y plantas de manufactura para funcionar adecuadamente.



¿En qué sectores están en Colombia?



Estamos muy enfocados en manufactura (alimentos y bebidas), educación, banca y finanzas, servicios de Internet, voz y datos, compañías energéticas y firmas del sector salud.



¿Cómo atienden desde Colombia a El Caribe, Centro y Suramérica?



Tenemos nuestro centro corporativo, de soluciones y demostraciones para los clientes en Bogotá.



Allí está todo el grupo de dirección y negocios estratégicos que atiende a El Caribe, Centro y Suramérica, con excepción de México y Brasil. Además, está el grupo de ventas y desarrollo de negocios exclusivamente para el país.



Tenemos mayoristas que venden los productos a compañías de instalación o integradores de sistemas. Es importante destacar que nuestro cliente final recibe 25 años de garantía.



¿Cuál es la participación de Panduit en Colombia?



Nuestra participación en el mercado colombiano es del 27 por ciento, según un estudio de la consultora británica BSRIA. Somos los líderes en soluciones para centros de datos. Colombia para nosotros es el tercer mercado más importante de América Latina, después de México y Brasil.



¿Tienen proyectos de ampliar su presencia en Colombia?



Acabamos de terminar nuestra planeación del 2020 y dentro de las iniciativas está incrementar en 15% los recursos o las personas que atiendan Colombia y la región.

Eso demuestra la confianza que una compañía como Panduit tiene en este país y el desarrollo de los negocios para los próximos años.



Vamos a implementar nuevas soluciones, no solo en infraestructura, sino también en audio y video profesional porque compramos Atlona, una compañía con sede en San José (California), que se dedica a todas las soluciones de audio y video. El próximo año vamos a estar llevando estos productos a Colombia por medio de nuevos canales.



¿Qué retos debe enfrentar Colombia para que ustedes puedan desarrollar mejor su negocio?



Hay un tema sobre el que nos estamos enfocando para el 2020: la educación del mercado.



Existen varias tendencias y realidades a nivel global en el tema de transformación digital.

Para nosotros las cinco tendencias más importantes que van a afectar el comportamiento humano en los siguientes años y la forma de hacer negocios y trabajar son: 5G, Wi-Fi 6, la ciberseguridad, la inteligencia artificial y las ciudades inteligentes.



Cuando hablo de transformación digital, es cómo nosotros, en Panduit, estamos aportando a la disrupción tecnológica.



Es pensar diferente para poder implementar todas las soluciones de Panduit. No vernos como una compañía de cables y conectores de cajas, sino como una firma que va a soportar la digitalización en el mundo, que va a ofrecer las soluciones más robustas del mercado.



¿Cómo se beneficia el ciudadano común y corriente de estos desarrollos tecnológicos que Panduit implementa?

​

La persona de a pie es la que más se ve beneficiada con las soluciones de Panduit.

Al poner una solución nuestra en cualquier tipo de red, centro de datos o de un edificio, el usuario va a poder recibir en sus dispositivos móviles toda la información en tiempo real.



¿Qué significa?



Que al hacer una implementación con Panduit, con las soluciones que tenemos más avanzadas, la persona que entre a un centro de diagnóstico, almacén de retail o banco, va a poder conectar sus dispositivos móviles o recibir la información de manera más eficiente y rápida.



Ese es nuestro verdadero valor: que compañías proveedoras de servicios, usen lo nuestro para que el usuario final reciba de manera muy rápida y adecuada la información que está necesitando.



EL RECURSO NECESARIO



¿Cuál es el perfil de los profesionales que requieren?

​

Las universidades van a jugar un papel muy impor- tante en los próximos años. Estamos hablando de una disrupción tecnológica que también va a traer una disrupción del comporta- miento humano. La mayoría de carreras profesionales van a cambiar.



En América Latina necesitamos ingenieros de análisis de datos, y no los veo. Necesitamos ingenieros de desarrollo de inteligencia artificial. Lo que las universidades, las compañías de tecnología y los líderes del mercado deben hacer, es crear esos grupos de desarrollo y entendimiento de las necesidades reales para poder adaptar todos sus currículos a la realidad.