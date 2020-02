Colombia podría enviar más carbón a la India

El carbón (coque) colombiano tendrá en India un gran aliado para aumentar las ventas del mineral nacional a ese país.



La razón, la nación asiática sigue con un crecimiento sostenido en su consumo a una tasa del 5% anual, y en la actualidad fácilmente puede demandar más 31 millones de toneladas.



Y a esto se suma, el alto número de centrales termoeléctricas y las grandes siderúrgicas que utilizan el mineral para su operación, lo que conlleva a que el gobierno hindú salga a buscar más mineral en los mercados internacionales.



Un informe publicado en enero de 2019 por el diario ‘The Financial Times’, reveló que el 70% de la matriz energética de India precisamente se concentra en la generación de energía eléctrica a partir de centrales térmicas a base de carbón.



“Colombia es considerado como un proveedor de coque competitivo, confiable y de largo plazo en el mercado internacional, tercer productor en el mundo después de China y Polonia”, señaló Juan Manuel Sánchez, presidente de la Federación Nacional de Productores de Carbón (Fenalcarbón).



El dirigente gremial explicó además que la calidad de los carbones colombianos usados en la producción del coque es de las mejores a nivel mundial por su bajo contenido de cenizas, azufre y su alta fluidez.



Por estas razones, países como China e India siguen interesadas en importar más volúmenes de este mineral nacional.



En el caso de esta última nación, un artículo de la revista ‘The Economist’, no solo afirma que aumentará sus compras de carbón en el mercado internacional, sino que además al gobierno hindú no le interesa migrar hacia las fuentes renovables para generar energía eléctrica.



El semanario británico expone tres argumentos por los cuales India seguirá con sus niveles altos en el consumo de carbón.



Primero, la alta participación del Estado en empresas mineras productoras del mineral; segundo, la amplia presencia de las mismas en compañías comercializadoras que buscan el carbón en los mercados internacionales; y tercero, que las fuentes renovables no garantizan la energía en firme.



Pero al mismo tiempo, la industria siderúrgica de la India crece a ritmos acelerados, por lo que han aumentado la demanda del mineral para el uso industrial.



“El coque es materia prima esencial para la industria del acero. India tiene una de las industrias siderúrgicas más importantes a nivel mundial y es uno de los países que mayor crecimiento ha mostrado en la última década. En consecuencia, siempre será un destino importante para las exportaciones de nuestro producto”, recalcó el presidente de Fenalcarbón.



Se estima que poco más de 15 millones de personas en India están directamente vinculadas al sector carbón.



Estas razones llevan a China a seguir consumiendo el mineral nacional.