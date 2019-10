Colombia suma inversiones de US$5.806 millones a septiembre

Durante los primeros nueve meses de este año el país ha logrado concretar 136 proyectos de inversión extranjera directa (IED) dirigidos a sectores no minero-energéticos, acompañados por ProColombia, los cuales totalizan US$5.806 millones.



La entidad además resalta que, en el periodo en mención, son 20 zonas del país las que han recibido inversión. Antioquia, Bolívar, Cundinamarca, Magdalena y Santander son algunas de las alcanzadas por estos proyectos.



Entre los casos que destaca la entidad este año está la inyección de capital del japonés Softbank a Rappi por US$1.000 millones con la que se espera la creación de 2.500 nuevos empleos.



Respecto a dicho balance hasta septiembre, Flavia Santoro, presidenta de ProColombia aseguró que la entidad ya superó la meta que tenía para este año en atracción de inversión extranjera directa la cual era de US$5.350 millones.



“El mundo está viendo a Colombia como un destino relevante por su talento, biodiversidad y otras condiciones que permite que la inversión llegue (...) Necesitamos el acompañamiento de todos los colombianos en creernos el cuento”, resaltó Santoro.



De otro lado, José Manuel Restrepo, ministro de Comercio, Industria y Turismo, durante el Colombia Investment Summit, dijo que “al cierre de este año, esperamos finalizar con flujos de inversión en sectores no minero-energéticos por US$10.500 millones y al terminar nuestro Gobierno en 2022 tenemos una meta de inversión extranjera directa no minero energética por US$11.215 millones”.



En línea con lo anterior, durante el encuentro que reúne a más de 500 inversionistas en Bogotá, el presidente Iván Duque resaltó el crecimiento del 24,4% que tuvo la IED en el primer semestre de este año, totalizando US$7.273 millones y dijo que su gobierno se encuentra trabajando para que los empresarios con capital extranjero le crean al país y continúen invirtiendo en la nación.



El Jefe de Estado aseguró que se están dando resultados, entre los cuales destacó que mejores desempeños en temas como el turismo, que aportan a la IED, ayudarán en la tarea. En esto, resaltó que se espera tener al cierre de año más de 4,5 millones de visitantes no residentes en el país. “Consideramos que vamos en la ruta adecuada para atraer la inversión de otras naciones”, agregó el presidente Duque.



PANORAMA DEL PAÍS EN EL MUNDO Y LA REGIÓN



De acuerdo con datos de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (Unctad, por sus siglas en inglés), citadas por ProColombia, la nación está entre los 30 países que más atrae inversión en el mundo. Además, es el tercer mercado que mayor capital concentra en América Latina, después de Brasil y México.



La entidad también resaltó que Colombia tiene la cuarta economía más competitiva de América Latina (57 en el mundo), después de Chile (33), México (48) y Uruguay (54), basados en datos del Índice Global de Competitividad del Foro Económico Mundial (FMI).



Con base en este panorama, la directiva de ProColombia dijo que continúan trabajando en esta materia y le están apostando “a que el país se convierta en el líder de inversión extranjera directa en la región”.



Otro de los anuncios que hizo Santoro es que trabajarán de la mano de la Organización Mundial de Turismo para atraer inversión no solo en el sector hotelero, sino en toda la cadena turística.



A lo anterior le sumó que en enero del próximo año, en la Feria Internacional de Turismo en Madrid (Fitur), ProColombia presentará tres megaproyectos para invertir en el país en esta materia.



EXPECTATIVAS DE NEGOCIOS



Tanto el Ministro de Comercio como la Presidenta de ProColombia aseguraron que en el evento de Colombia Investment Summit que se realiza en la capital colombiana hasta hoy, se esperan negocios por el orden de US$800 millones, dato que superaría en US$50 millones lo registrado en la edición de 2018.



En este encuentro, uno de los más importantes en el país en materia de atracción de inversión extranjera, participan más de 500 inversionistas de 48 países y 400 empresas colombianas de 21 departamentos que se espera concluyan 900 citas que permita nuevas inversiones en Colombia, según Santoro.



LLEGARÁN SIETE PROYECTOS DE CAPITAL EXTRANJERO



ProColombia anunció en el Colombia Investment Summit que llegarán al país siete proyectos de inversión extranjera con un monto que supera los US$480 millones.



Dentro de estos hay cinco que cuentan con inversiones por US$310 millones provenientes de Europa, los cuales llegarán al Eje Cafetero, Cundinamarca, Bogotá y Valle del Cauca. Los segmentos a los que están dirigidos son agroindustria, químicos y ciencias de la vida y fondos de capital privado en infraestructura.



Otros de los proyectos son de empresas latinoamericanas donde está la multinacional peruana productora de aguacate hass, Camposol, que traerá US$150 millones para el fortalecimiento de su operación y expansión en Colombia.



En línea con lo anterior, está el fondo de inversión de capital argentino, Grupo Pegasus, que invertirá en un centro de atención para el adulto mayor en Cundinamarca con capital de US$20 millones. Es de resaltar que este ya cuenta con proyectos en hotelería e industria de cosméticos en Colombia y en América Latina.



De acuerdo con Flavia Santoro, presidenta de ProColombia, “somos un país de regiones con distintos polos de desarrollo a lo largo del territorio y con grandes oportunidades para el emprendimiento y las industrias creativas, el desarrollo agroindustrial, turístico, y las manufacturas y servicios especializados que pueden contribuir a que nuestro país cuente con una economía pujante y sobresaliente en la región”.



Por último, el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo aseguró que este tipo de eventos motivan la reinversión, permiten la atracción de nuevos capitales, generan oportunidades de empleo y de desarrollo para el país.