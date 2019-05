Colombia tiene que ser el principal lugar para negocios en la región

Colombia sigue posicionándose como un lugar cada vez más atractivo para los negocios internacionales, pero eso no es suficiente, de acuerdo con Matthew Swift, cofundador y CEO de Concordia, organización sin fines de lucro que impulsa alianzas público-privadas. El empresario habló sobre su cumbre que tendrá lugar entre hoy y mañana en Bogotá.



Lea: (Empresas están más motivadas a invertir en el país)

¿Cuáles son sus expectativas para la cumbre de esta semana?



Tenemos unas expectativas muy altas, pues este ha sido un año muy bueno para la evolución de Concordia. Además, estamos en un momento muy importante para Colombia y todo el hemisferio. Acabamos de abrir la primera oficina fuera de Estados Unidos, y elegimos a Bogotá para hacerlo.



La cumbre anterior fue muy centrada en Colombia, pero en esta ocasión estará enfocada en el hemisferio. Creemos que lo que Concordia puede hacer para Colombia es ayudar a que sea un lugar propicio para que se discutan algunos de los temas más importante que del mundo, como la crisis de Venezuela, la energía o el comercio, así como el poder de las finanzas innovadoras.



Lea: (Los sectores en los que quiere invertir Australia en Colombia)



¿Cómo les ha ido con la oficina en Bogotá?



Su desempeño es muy bueno. Hemos abierto en WeWork, al igual que en Nueva York, y tenemos tres personas que trabajan para incrementar la presencia.



¿Cuáles son los problemas que enfrenta Colombia?



Primero, Colombia debe posicionarse como el principal lugar para hacer negocios en América Latina, por lo que tiene que seguir creando las condiciones para ello. Otro de los temas clave es la situación de Venezuela y el impacto que tiene esto en el país, pero también el liderazgo que desempeña en esta crisis, y, por supuesto, el alto nivel de producción de drogas y las formas tanto de disminuir su cultivo, como su exportación.

También, diría que el comercio es otro de los factores, desde el punto de vista de las transacciones con China, pero también la relación con Estados Unidos.



¿Sigue pensando que las APP en Colombia tienen un gran potencial?



Tienen un gran potencial, pero se deben hacer de la manera correcta, y Concordia está seguro de que la colaboración entre los sectores público y privado es la mejor forma de solucionar los principales problemas.



La razón de esto es que el sector privado puede aportar la innovación y las soluciones, y lo público la escala para llegar a las necesidades de las personas. Pero tenemos que asegurar que las APP no tengan espacio para la corrupción, especialmente en la infraestructura.



¿Cómo hacer que estos sectores estén más cerca?



Creo que se está haciendo mucho en ese sentido, prueba de ello es el trabajo que se realiza en Medellín como incubadora tecnológica e impulso de la comunidad emprendedora, eso es una buena señal.



Si hablamos de Bogotá, por ejemplo todo lo que se está haciendo para atraer compañías extranjeras es increíble. Creo que, de hecho, uno de los cambios más importantes es la mayor conversación entre los miembros del sector público con los del privado, y una de las cosas que el presidente Iván Duque está haciendo bien es atraer a gente del sector privado al Gobierno.



¿Cómo valora el trabajo del Gobierno en el país?



Creo que, en general, está tratando de atender las prioridades del país y que la administración actual está haciendo un muy buen trabajo en mostrar mejor a Colombia en el resto del mundo, lo que es fundamental para el país.



Como ciudadano estadounidense, me siendo muy positivo con lo que está pasando; hay retos, por supuesto, pero también optimismo.



¿La presencia del Secretario de Energía de EE. UU. llevará la conversación hacia el dilema del fracking?



Creo que hay un enorme potencial en el mercado de energía en Colombia para crecer y hay mucho que se puede hacer ahí. Pero también es importante que los sectores público y privado tomen todas las medidas para proteger el medio ambiente. Y ese es un deber muy importante dada la gran cantidad de recursos y biodiversidad del país y, por supuesto, es responsabilidad de las empresas. Pero en este tema resaltaría más allá el tema de la minería ilegal, porque es tremendamente peligroso por muchas razones, y claramente lo es para el ambiente.



¿Cómo ve la economía internacional en medio de la tensión comercial?



Creo que es importante que la gente preste atención a las grandes conversaciones que están teniendo lugar en el mundo. Hay muchas personas de la comunidad internacional que no aprueban la manera en la que el presidente Donald Trump se está relacionando con China, por lo que estas conversaciones son fundamentales. Y lo mismo pasa en la relación que hay entre Estados Unidos y Colombia.