Colombia y tres países más se unen contra Amazon por dominio web

Los presidentes de Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia criticaron una decisión reciente por parte de la organización que maneja el protocolo de Internet, de otorgar a la minorista global Amazon Inc los derechos del dominio .amazon. Amazon Inc ha estado buscando los derechos del dominio .amazon desde 2012.



Pero los países de la cuenca amazónica, incluyendo a Perú, Colombia, Ecuador y Bolivia, han argumentado que se refiere a su región geográfica y no debería ser monopolio de una compañía.



Los cuatro líderes -el peruano Martín Vizcarra, el colombiano Iván Duque, el ecuatoriano Lenin Moreno y el boliviano Evo Morales- se comprometieron a unir fuerzas para proteger a sus países de lo que describieron como un gobierno inadecuado de Internet.



La semana pasada, la Corporación para la Asignación de Nombres y Números en Internet (ICANN por sus siglas en inglés), que supervisa las direcciones web, dijo que decidió proceder con la designación solicitada por Amazon Inc, pendiente de un período de 30 días de comentarios públicos.



La decisión sienta "un grave precedente al priorizar los intereses comerciales privados por encima de las consideraciones de política pública de los Estados, como son los derechos de los pueblos indígenas y la preservación de la Amazonía", dijeron Vizcarra, Duque, Moreno y Morales el domingo en un comunicado conjunto tras un encuentro en Lima de la Comunidad Andina.



Agregaron que las naciones de América Latina y el Caribe acordaron en 2013 rechazar cualquier intento de apropiación del nombre del Amazonas o cualquier otro que se refiera a la geografía, la historia, la cultura o la naturaleza sin consentimiento de los países de la región.



Brasil, donde se encuentra la mayor porción de la Selva Amazónica, también ha lamentado la decisión de ICANN. Amazon.com no respondió inmediatamente a los pedidos de comentarios fuera del horario habitual de trabajo