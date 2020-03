Colombiano dio positivo para coronavirus en Brasil

El Ministerio de Salud de Brasil anunció este miércoles que el tercer caso de

coronavirus confirmado en el país es el de un colombiano residente en la ciudad de Sao Paulo que presentó los síntomas después de viajar por varios países de Europa entre ellos España e Italia.



El cuarto que podría ser confirmado es el de una niña de 13 años que viajó a Portugal y a Italia y que fue diagnosticada positivamente por un primer examen con el coronavirus, pero que espera una contraprueba que confirme si es portadora o no de la enfermedad.



En cuanto al colombiano, se trata de un administrador de empresas de 46 años, residente en la ciudad de Sao Paulo, que viajó entre el 9 y el 29 de febrero por varios países de Europa y quien fue diagnosticado con la enfermedad en el día de hoy.



De acuerdo con el ministro de Salud, Luiz Henrique Mandetta, el colombiano que resultó infectado con el Covid 19 viajó el 9 de febrero de Sao Paulo hacia España y de ahí se desplazó el día 16 del mismo mes a Italia.



Posteriormente, viajó desde España hacia Austria el 22 de febrero y de allí salió el 28 para Alemania, desde donde retornó a Sao Paulo el 29. "Él está clínicamente bien. Ya fue confirmado en cuál vuelo estaba y las personas cercanas a él ya fueron notificadas y serán monitoreadas", explicó el ministro en una rueda de prensa.



Sobre la estudiante de 13 años que posiblemente haya contraído el virus, el jefe de la cartera de salud dijo que ella tuvo una lesión durante su viaje que incluyó las ciudades de Lisboa y Milán.



La niña fue sometida a una intervención quirúrgica en Milán y a su regreso solicitó atención en un centro de salud en Sao Paulo, donde le hicieron las pruebas por haber viajado a países donde se ha registrado la enfermedad. Aunque no presentaba los síntomas, los primeros resultados dieron positivos y ahora las autoridades de salud están a la espera de confirmar.



De acuerdo con el Ministerio de Salud, actualmente están bajo investigación 531 casos "sospechosos" de coronavirus en Brasil, mientras que otros 315 fueron descartados.



La mayoría de los casos en estudio (136) es de residentes en Sao Paulo, la ciudad más poblada de Brasil y la única en donde hasta el momento se han registrado casos confirmados del Covid 19 en el país suramericano.



Entre los estados que más casos sospechosos de coronavirus registran en Brasil, además de Sao Paulo, están Río de Janeiro, con 50, Bahía, con 21, y Río Grande do Sul, con 20.



Mandetta señaló que la forma como se registró el último caso muestra que el contagio no se puede limitar a un solo país, ya que los dos primeros casos que fueron confirmados en Brasil fue en pacientes que habían viajado a Italia.



El primer caso en Brasil -que también fue el primero confirmado en América Latina- fue de un hombre de 61 años que estuvo entre los pasados 9 y 21 de febrero en Lombardía, en el norte de Italia, y desde allí regresó a Brasil vía París, donde hizo una conexión rumbo a Sao Paulo.



El segundo caso se dio con un hombre de 32 años que llegó el jueves pasado al país procedente de Milán. Como el número de países que han confirmado casos en el mundo ha aumentado, Brasil también intensificó las medidas de contingencia y amplió el monitoreo a todas las personas que hayan visitado en los últimos 14 días alguna de las 81 naciones que han registrado la presencia del coronavirus. Si alguna de ellas presenta fiebre y un síntoma más similar a la gripe, como tos o falta de aire, se clasifica como caso sospechoso de coronavirus.



EFE