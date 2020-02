Comerciantes, procupados por posible arancel a textiles

Los comerciantes están preocupados ante la probabilidad de que el Gobierno decida fijar aranceles a la importación de textiles y reclaman que, previo a cualquier determinación, se haga una análisis técnico juicioso sobre el impacto de la medida.



(Lea: Polémica por idea de revivir aranceles a las confecciones)



El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes, Fenalco, Jaime Alberto Cabal, dice que la idea de revivir los aranceles es preocupante, como se ha manifestado, tras la decisión de la Corte Constitucional de declarar inexequibles los artículos 274 y 275, incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo.



(Lea: Corte tumbó sobrearanceles a importación de confecciones)

“De acuerdo con información preliminar, si bien es cierto que está descartada la posibilidad de mantener los aranceles del 37,9%, tal como se habían incluido en la ley del Plan Nacional de Desarrollo, el Ministerio estudia un incremento significativo”, señala Fenalco.



(Lea: China reducirá aranceles a importaciones estadounidenses)



Para Jaime Alberto Cabal “el origen de todo esto es que confeccionistas que no hicieron procesos de innovación y transformación productiva en sus empresas quieren ahora un apoyo del Gobierno, por la vía de un proteccionismo que está mandado a recoger en las economías modernas y que, obviamente va en contra del modelo económico que Colombia escogió de abrirse al mundo, de celebrar tratados internacionales y de respetar las normas de la OMC”, manifestó el presidente de Fenalco.



A su juicio, lo que debe primar son políticas industriales, acuerdos de buenas prácticas entre comerciantes y los confeccionistas nacionales para incorporar, inclusive, una mayor producción local a las ventas, que es el compromiso nuestro.



“Como lo hemos venido diciendo es nuestra intención trabajar conjuntamente en el desarrollo de líneas de negocio que promuevan la producción colombiana de prendas y buscar salidas estratégicas en beneficio de toda la industria”, concluyó el dirigente gremial.



“La vía no es tapando el sol con las manos”, insistió el dirigente gremial, quien sostuvo que la entrada, a mayor costo, de textiles y confecciones importados se traduce en un impacto negativo para los consumidores.



Señaló que si se hubiera aplicado el incremento del 37,9% se generaba un aumento promedio en el precio final de las prendas de vestir del 25%, perjudicando al consumidor a la hora de hacer gastos en ese rubro, que es el cuarto de la canasta familiar.



Igualmente, aseguró, está demostrado que el efecto de un alza de aranceles en este tipo de productos estimula el contrabando y del fenómeno de la informalidad.



Para el Presidente de Fenalco, ahora que los argumentos jurídicos ganaron en la Corte Constitucional con la declaratoria de inexequibilidad, el Gobierno debe analizar en conjunto con los empresarios la conveniencia de una medida de esa naturaleza.



Ante esta circunstancia, Fenalco le ha pedido al Gobierno generar previamente un espacio para hacer un análisis técnico y profundo de la industria y el impacto al comercio, como canal de ventas de la industria nacional.



Expresó que el lunes el gremio se reunirá con el ministro de Industria, José Manuel Restrepo, para hablar del tema.



“De ser ciertas las intenciones del Ministerio, que aún no se ha pronunciado oficialmente en este sentido, claramente sería un mensaje desfavorable para la inversión extranjera, y le otorgaría beneficios a los actores de un mercado interno que registra bajos niveles de productividad y eficiencia”, afirmó Cabal Sanclemente.



Bajo este panorama, la Fenalco hace un llamado de atención, toda vez que está demostrado que una medida como esta, no tendrá ningún efecto directo sobre la mejora en la productividad, concluyó.