Comercio: el país podría tener un acuerdo con India

Sanjiv Ranjan, el embajador de India en Colombia, confirmó lo que se rumoraba hace unos meses en el país y es que se está estudiando la posibilidad de tener un acuerdo parcial de comercio entre ambas naciones. En entrevista con este diario, habló sobre las posibilidades que habría con dicha alianza.



¿Cómo están las relaciones comerciales entre Colombia e India?



Están en buen camino. Si vemos los últimos dos años, hay un crecimiento del intercambio de ambos países en términos de exportaciones. Hoy llega a un poco más de US$2.000 millones y desde India provienen productos como motos, vehículos, manufacturas, químicos, prendas de vestir, etc. En tanto, desde Colombia va a mi país productos primarios como carbón, hidrocarburos y madera.



También hay bienes que contienen valor agregado, pero vemos posibilidad de aumentar en muchos rubros, y lo digo porque una economía que crece al 7%, con un tamaño de US$2.600 billones y una población de 1300 millones de personas tiene una serie de oportunidades para cualquier empresario, que puede colocar sus productos de servicios en diferentes niveles de la población.



¿Qué posibilidades existen?



Hay áreas específicas en lo cuales Colombia tiene ventaja y su competitividad puede llevarla a aumentar los volúmenes de exportación. Por ejemplo, si hablamos de un producto determinante como el café, que tiene reconocimiento alrededor del mundo, se puede llevar y colocar en un nicho premium, través de cualquier cadena o marca de cafés, o por supermercados.



Hay muchas cosas en lo que se puede vender un producto en nuestro mercado. Hay una serie de cosas en términos de exportaciones de productos, pero también vemos algo más amplio. Pensamos que hoy en día para tener relaciones no se trata solo de exportar productos, sino también de vincular las naciones en inversión, es decir, con empresas que trabajan conjuntamente o con inversión extranjera directa.



Ya tenemos empresas de la India con inversión en Colombia. Por ejemplo, acá están operando las más grandes marcas de motos, pero también hay farmacéuticas y compañías de tecnología e informática, y vemos que este tipo de vínculo de largo plazo con inversión e intercambio de conocimientos, creará una posibilidad de mejora para las dos partes.



En el mediano y largo plazo tenemos que fijarnos en los sectores innovadores, creativos y de tecnología e informática, para estar listos en unos 10 a 15 años para afrontar esos desafíos o cambios que vamos a tener en nuestras vidas.



Habla usted de que hay presencia acá de empresas de motos e hidrocarburos, pero ¿hay posibilidad deque empresas de otros sectores lleguen?



El sector privado de India está muy interesado en Colombia y vemos cada vez más empresarios viajando a este país para ver oportunidades de negocio.



De hecho, hace unos días estuvo acá una delegación del consejo de exportadores de prendas, y ellos están muy interesados de invertir acá. Es decir, vemos el comercio no solo por su valor, sino en términos de cómo hacer para diversificar los sectores en los cuales tenemos un intercambio comercial.



El Gobierno ha reducido impuestos a las empresas y ha dado otros beneficios tributarios, ¿eso loven como oportunidad para invertir más?



Ese es uno de los cambios que está ocurriendo alrededor del mundo. Lo han hecho en Estados Unidos, en Francia, y en India lo hicimos hace unos meses, pero para una empresa, la decisión de invertir o hacer negocio no se basa solo en impuestos, se ven muchos otros factores como la capacitación laboral, la cantidad de personas que se pueden trabajar, dónde están los consumidores potenciales, etc.



Qué tipo de empresas invierten acá, ¿pequeñas, grandes, medianas?



En buena parte son grandes, pero hay algunas firmas pequeñas y medianas del sector de tecnología e informática y de energías renovables que tienen un interés de establecerse en Bogotá y el resto de Colombia.



¿Qué sigue para las relaciones bilaterales?



Vemos que hay un interés en temas de agricultura, sobre cómo profundizar, en investigación de semillas, riesgos, fertilizantes, etc. Desde esa visión, empezamos a trabajar en ese frente, pero también miramos los temas espaciales. Hay muchas áreas en las que podríamos trabajar con el Gobierno; ya lanzamos un satélite y tenemos imágenes que podemos interpretar para las autoridades, desde los municipios hasta el Gobierno Central, para decir, por ejemplo, que una cosecha será de X cantidad y cuál será el impacto de esto.



En tanto, para el sector privado, vemos mucho intercambio comercial, y de hecho ya estamos en proceso de estudio de factibilidad para alcanzar un acuerdo parcial de comercio, entre los dos países. En esto ya hemos empezado y estamos tratando de ver cómo lograrlo, de tal modo que se les facilite a los empresarios que tienen productos para importaciones, que puedan llevar a cabo sus negocios de una manera que les dé tranquilidad en aranceles y otros factores.



Luego empezaremos el proceso de negociación de un acuerdo de alcance parcial; lo vemos como algo importantísimo para nuestro país, así como nuestro interés de incrementar nuestros vínculos con la Alianza del Pacífico.





COLOMBIA, COMO ‘HUB’ REGIONAL



¿Desde las empresas indias, ven a Colombia como un ‘hub’ de la región?



Obviamente, porque las posibilidades de este país, que tiene dos océanos, son muy grandes. Eso, en sí mismo, tiene una ventaja frente a otras naciones. Además, Colombia está mejorando cada vez más en su infraestructura, lo cual tiene un impacto

positivo para ver el mercado de 50 millones de personas, pero también se observan posibilidades que tiene todo el sector privado para toda esa parte andina del continente latinoamericano.



¿Ven posible que desde Colombia se exporte a otros países de la región?



Sí, y de hecho eso ya está ocurriendo. Los fabricadores de motos ya lo están haciendo y eligieron a Colombia para hacerlo, dadas las características geográficas. Acá se fabrican en zona franca y se exportan.