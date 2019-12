Compensación del IVA se haría desde 2020, según la tributaria

La reforma tributaria quedó, al cierre de esta edición, a 16 artículos de ser aprobada en la Cámara de Representantes, sin embargo, anoche quedó claro que desde el 2020 se harán las devoluciones de IVA a los hogares más pobres de Colombia.



Este fue uno de los cerca de 100 puntos a los que se les dio luz verde en la jornada de ayer en la Cámara, que había avalado uno 133 artículos, de los cuales la mayoría quedaron aprobados como venían en la ponencia.



Esto, por un lado, porque no tenían proposiciones de ningún tipo, o porque las que tenían no estaban avaladas por el Gobierno Nacional, que sí o sí debe darles su visto bueno para ser aprobados.



TRÁMITE POR BLOQUES



Al inicio de la jornada, los representantes comenzaron con un paquete de 79 artículos que no tenían cambios en fila y que despacharon en menos de cinco minutos. Allí se ratificaron, entre otros, el IVA plurifásico a las cervezas, las mayores tarifas de impuesto de renta para personas con altos ingresos, así como una nueva amnistía tributaria para el próximo año, con la cual se recaudaría $1 billón.



En un segundo paquete, los representantes a la Cámara le dieron luz verde a seis artículos con proposiciones avaladas por el Ministerio de Hacienda. Allí, por ejemplo, se incluyó no cobrar el gravamen a los movimientos financieros (4x1.000) cuando una persona retire parcial o totalmente sus cesantías.



Otro de los cambios aprobados ayer tuvo que ver con dejar exento del impuesto a las ventas (IVA) a las cirugías estéticas que se realicen en el país, independiente de si son para temas de salud o no, o si son hechas por colombianos o ciudadanos extranjeros, según los congresistas.



Asimismo, en cuanto a la conciliación administrativa, el viceministro de Hacienda, Juan Alberto Londoño, explicó que “le dimos la posibilidad de hacer conciliación a la Dian, pero hoy el otro ‘coco’ es la UGPP (Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales), y no le dábamos esa posibilidad con las deudas”.



Sobre esta entidad, también se aclaró que a la hora de liquidar los parafiscales, se pueda entender que, en el caso de lo independientes, “hay una presunción de algunos costos”, de tal modo que los trabajadores no tengan que pagar sobre el 100% del ingreso.



En ese punto –incluyendo un cambio en la destinación de los recursos del Impoconsumo al cannabis– terminó ese bloque, y lo precedió uno más, con uno de los puntos más importantes de la reforma.



CAMBIOS NORMATIVOS



Este tiene que ver con la compensación del IVA a los hogares más vulnerables del país, correspondiente a unos 8 millones de colombianos. Este artículo quedó tal y como venía en la ponencia, pero con un leve cambio y es que ya no comenzaría en el 2021, sino el próximo año.



“No puede ser que cuando uno diga dos deciles, haya irresponsables que digan que se los vamos a dar a 1.000 familias; eso no puede ser. Si estamos diciendo que se va a devolver al 20% de la población es así, entonces no nos llamemos a engaños. Eso no se determinará por estratos, sería irresponsable, porque hay gente que se gana $30 millones y vive en estrato 1”, añadió el Viceministro.



De este modo, tal y como quedó aprobado, la devolución costará $1,1 billones aproximadamente desde el próximo año –según los cálculos de la Dian–, y se haría a través de mecanismos de transferencias ya existentes, tales como los giros que se hacen en programas como Familias en Acción.



Finalmente, el Congreso, al cierre de esta edición, aprobó cambiar la tabla de la retención en la fuente para personas naturales, que volverá a comenzar en 90 UVT (es decir, en unos $4,7 millones), en lugar de los 87 UVT que se habían avalado el año pasado.



GREMIOS ECONÓMICOS REITERAN SU RESPALDO AL PROYECTO DE LEY



La Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas) declaró ayer su apoyo al proyecto de reforma tributaria, y pidió avanzar en su aprobación para asegurar la competitividad industrial en los próximos años y garantizar políticas públicas que ayuden a lograr mayor equidad en poblaciones vulnerables.



“La industria del gas natural reconoce que la Ley de Financiamiento aprobada el año pasado tuvo efectos positivos en la economía colombiana y la institucionalidad, como el fortalecimiento de la Dian que logró incrementar históricamente el recaudo, y el aumento de la inversión extranjera directa que de enero a septiembre de este año aumentó en un 25% frente al mismo periodo de 2018. Es necesario seguir por este camino para afrontar los retos sociales y económicos de los próximos años”, afirmó Orlando Cabrales Segovia, presidente de Naturgas.



Por su parte, para el sector de generación eléctrica en el país los ajustes planteados en la ley de crecimiento económico que actualmente se encuentra en proceso de aprobación en el Senado, son fundamentales para poder apalancar el crecimiento del parque de generación y lograr la confiabilidad y la energía suficiente que los usuarios del país necesitan.



“Desde Andeg consideramos adecuado mantener las condiciones de tributación contenidas en la ley de crecimiento económico ya que genera un incentivo para aumentar los niveles de inversión en el país y aporta al crecimiento y desarrollo no solo de nuestro sector sino de diversas industrias” afirma Alejandro Castañeda, presidente del gremio. Estos respaldos se suman a los dados hace unos días por gran parte de los gremios del país.