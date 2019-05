‘Con el Brexit podremos llegar a más acuerdos con Colombia’

Colombia, Ecuador y Perú firmaron este miércoles su nuevo TLC con Reino Unido, el cual se convierte en una extensión del acuerdo existente con la Unión Europea y que establece las normas para proteger el comercio ante cualquier escenario que derive del Brexit.



“Con este nuevo instrumento, hoy podemos darle la tranquilidad a los empresarios de Colombia de que sus negocios no se verán afectados, al mismo tiempo que estamos seguros que se abrirán muchas nuevas oportunidades”, afirmó la viceministra de Comercio, Laura Valdivieso, durante la firma del TLC en Quito.



(Este miércoles fue firmado el TLC con Reino Unido).



Según el Ministerio de Comercio, el año pasado Colombia exportó US$420,7 millones e importó US$526 millones del Reino Unido.



Pero el interés de la firma de este acuerdo también viene desde Reino Unido. Portafolio habló con George Hollingbery, ministro para la política comercial de Reino Unido, quien representó a este país en el evento.



¿Qué visión tiene el Reino Unido de este TLC?



Es una noticia maravillosa que hayamos firmado el TLC, el cual tiene el objetivo de preservar la continuidad en el comercio. Hemos intentado replicar de la mejor forma posible el pacto que la UE tiene con los tres países.



Colombia, Perú y Ecuador han sido muy comprensivos y han entendido la necesidad de llegar a este acuerdo ante la cercana salida de la UE para mantener los negocios, los consumidores y los precios, así como seguir con el desarrollo del mercado para ambos. Estos procesos nunca son sencillos, pero lo hemos logrado.



¿El Brexit va a ser una oportunidad para incrementar el comercio con los tres países?



La respuesta claramente es que sí, pues vamos a tener más flexibilidad para poder alcanzar más acuerdos con Ecuador, Perú y Colombia, y el otro punto clave es que no habrá nada que se interponga entre nuestros negocios y estos tres mercados, y tampoco en la otra dirección.



Con este TLC tenemos garantizada la continuidad, tenemos establecidas las reglas ante cualquier versión que derive del Brexit, y esto supone seguridad y certeza para todas las compañías para que impulsen sus exportaciones y negocios.



¿Cuáles son los principales cambios que tiene este TLC frente al de la UE?



Hemos tratado de implementar los menores cambios posibles. En esencia, lo que hemos hecho es tomar los aspectos que se negociaron entre la UE y los tres países, y adaptarlos al contexto del Reino Unido. Por ejemplo, el primer paso fue cambiar en el texto donde ponía UE, ahora es Reino Unido. Claro que se han introducido modificaciones concretas, pero es importante dejar claro que de forma general es el mismo TLC que los países venían implementando con la UE.



¿Qué tan estratégica será Latinoamérica una vez se ejecute el Brexit?



Reino Unido ha aprovechado mucho menos de lo posible el mercado de Latinoamérica por un periodo muy largo de tiempo. Hay un enorme potencial en esta región para traer productos y, por supuesto, para que las empresas latinas los lleven al mercado británico. Pienso además que no hemos mirado lo suficiente a esta región.



(Reino Unido y Colombia firman su TLC).



Hay algunos problemas que América Latina presenta y podemos decir que para las empresas esta región asusta un poco más que otras, y eso afecta a las empresas que miran donde exportar. Pero se está haciendo un gran trabajo tanto para ayudar a los países a mejorar las condiciones, como para decirle a las compañías que no deben tener miedo de hacer negocios aquí; es un lugar estupendo para hacer negocios, ofrece un potencial enorme y Reino Unido puede hacerlo mucho mejor.



¿Cuáles son las principales oportunidades que se pueden explotar a partir de ahora?



Desde el punto de vista de Reino Unido, todo el mundo sabe que somos un país muy fuerte en el sector de servicios, y por eso se puede pensar que con el tiempo, los gobiernos pueden sentarse a hablar sobre comerciar también con estas industrias.



Es más probable que nosotros podamos entrar con temas de financiamiento, seguros o administración de bonos verdes, pues hay muchas cosas que la City de Londres puede hacer por Latinoamérica. También destacaría temas de arquitectura o planificación de ciudades.



Hay un abanico enorme de servicios que podemos proveer y espero que avancemos en este sentido en los próximos años.



Rubén López Pérez