Con ‘fracking’, habría reservas de gas natural para 30 años

Los Yacimientos no Convencionales (YNC) se constituyen en una de las alternativas a corto plazo para incrementar las reservas de gas natural, en momentos en que el país busca nuevas fuentes para conservar la autosuficiencia en este combustible.



Los cálculos más conservadores de agentes de la industria estiman que el potencial de los YNC en las cuencas del Valle Medio del Magdalena (VMM), Cesar-Ranchería y Catatumbo estaría entre cuatro y 24 terapiés cúbicos (tpc), lo que permitiría asegurar la autosuficiencia de este energético por cerca de tres décadas.

“Esto significa, en el escenario más optimista, que el desarrollo de los proyectos en YNC a través de la técnica del fracking, equivaldrían en tamaño de área a tres campos Chuchupa, descubierto en 1972 en La Guajira, con reservas de siete tpc”, señaló un vocero de Ecopetrol.



Agregó la fuente consultada que, las estimaciones de la Administración de Información de Energía de Estados Unidos (AIE) son aún más optimistas.



“La entidad calcula que el potencial en estos yacimientos en Colombia puede acercarse a 54 tpc de gas, lo que implicaría multiplicar por diez las reservas actuales”, subrayó el vocero de la petrolera colombiana.



Aunque muy preliminares, estas cifras demuestran las oportunidades que tiene el país para ser autosuficiente en materia de gas y a un precio razonable para sus habitantes porque, en caso de agotarse el hidrocarburo, su importación implicaría mayores costos al usuario final.



Por ejemplo, el precio promedio del gas producido en Colombia, sin considerar el transporte y la distribución, se ubicó entre US$4,11/Mbtu y US$4,52/Mbtu durante el primer trimestre de este año, según información publicada por el Gestor de Mercado de Gas Natural en Colombia.



Entre tanto, el precio del gas importado licuado en Cartagena es casi el doble que el nacional, al ubicarse entre US$8,4/Mbtu y US$12,9/Mbtu en el mismo periodo, de acuerdo con información reportada en agencias internacionales.



Expertos en el sector estiman que para una ciudad como Bogotá el impacto de importar gas podría significar un incremento entre 26% y 62% en el costo del servicio para un usuario residencial para los estratos 3 y 4, respectivamente.



DEMANDA EN CRECIMIENTO

​

La demanda actual de gas natural en el país es de 1.003 Gbtud (unidad térmica británica), 35,9% más que hace 11 años.



Se estima que para 2023 la demanda aumentará en 175 Gbtud, lo que representa incremento de 17% frente a lo que consumió el país durante el año pasado.



Actualmente hay más de 31 millones de colombianos que cocinan con gas natural y 173.000 comercios y 5.500 industrias dependen de este combustible. Los principales consumidores de este recurso son los sectores termoeléctrico, industrial y el minero energético.



Por su parte, el número de conversiones de vehículos livianos que operan a gas también ha venido creciendo. Mientras que en 2009 se realizaron 300 conversiones, en 2013 fueron 500.000 y en 2018 se registraron 600.000. Y en transporte público de pasajeros, camiones, volquetas y recolectores de basura hay alrededor de 782 vehículos dedicados y este año se incorporarán a la nueva flota de Transmilenio 741 buses a gas.



“Por eso es indispensable aumentar la oferta de gas para atender la creciente demanda”, recalcó una fuente del sector gasífero.



EE. UU., UN CASO DE ÉXITO



La explotación de los YNC cambió el panorama energético de EE. UU. En mayo de 2010 la producción en el país del norte era alrededor de 5 millones de barriles de petróleo y gas por día (bpd), lo que le implicaba importar cerca de 50% de la demanda interna.



Hoy el panorama es diferente. Este país es el mayor productor de petróleo y gas a nivel mundial con volúmenes que superan 12 millones bpd.



De acuerdo a la AIE, 67% de la producción de gas natural proviene de la explotación de YNC a través de la técnica del fracturamiento hidráulico y no tiene que importar el energético.



Se estima que en esta nación la producción de gas natural se incrementará en 60% en 2050, al pasar de 27,2 a 43,4 billones de pies cúbicos.



En Canadá la situación es similar a la de su vecino. Según la agencia de gobierno Recursos Naturales de Canadá, cerca de 50% de la producción de gas en ese país es derivada de los YNC. Esta cifra se espera que aumente a 80% en 2035.



ADVERTENCIA DEL GREMIO



Al paso de las cifras de reservas de gas natural para 2018, reveladas por el Ministerio de Minas y Energía, las cuales están para 9,8 años (se redujeron 1,9 años y/o cayeron 2,9%), la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas), señaló que si bien, aún el país no posee la cantidad de remanentes del combustible que se quiere, se valora y reconoce la reactivación que ha tenido gracias a los esfuerzos de la industria y del Gobierno, por estimular la exploración y producción de hidrocarburos.



“El país tiene el gas natural suficiente para garantizar la demanda actual con producción local o con importación, pero para poder tener mayor tranquilidad a largo plazo, se necesitan acciones puntuales que motiven la inversión, y mayores incentivos para emprender campañas de exploración y producción”, señaló Orlando Cabrales Segovia, presidente del gremio.



El líder de la agremiación recalcó que Colombia tiene un potencial muy grande de gas en el subsuelo, en yacimientos convencionales, no convencionales y en el mar Caribe, que debe aprovechar para generar empleo, proyectos productivos, ingresos nacionales y seguridad energética.



Con un piloto de fracking en el Magdalena Medio, se daría el primer paso para el desarrollo de los Yacimientos no Convencionales, fórmula que permitiría tener un cómodo remanente en petróleo y gas. Estaría cerca a Barrancabermeja, en una zona donde convergen las formaciones geológicas La Luna y Tablazo.



DOS INFORMES DE EXPERTOS

​

El país espera despejar el camino del fracking con dos informes. Uno, de la Comisión de Expertos creada por el Gobierno Nacional, y el otro ordenado por el Consejo de Estado a analistas y catedráticos de la Universidad Nacional.



El primero, recomienda el desarrollo de un piloto integral de exploración mediante fracking, y la importancia de los YNC para la recuperación de las reservas y no perder la autosuficiencia petrolera.



Por su parte el Consejo de Estado, dentro del proceso de nulidad al desarrollo del fracking, solicitó a la Universidad Nacional que conforme un equipo de técnicos con el fin de resolver varios interrogantes con respecto a la ejecución de esta técnica, las cuales se centran más en los impactos al medio ambiente.



Alfonso López Suárez

Redacción Portafolio