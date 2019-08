Declaran emergencia por presencia de hongo en cultivos de banano

El Gobierno confirmó que el hongo detectado en varias fincas productoras de banano en La Guajira, conocido como de marchitez de las plantaciones, sí corresponde al ‘fusarium raza 4 tropical’, del cual apenas se tenía sospecha.



La confirmación se produjo tras recibir los resultados de las pruebas realizadas en los laboratorios de KeyGene y U. de Wageningen en Holanda, que ratifican que el peligroso virus está presente en una zona específica del norte de Colombia.



El Ministro de Agricultura, Andrés Valencia, dio un parte de tranquilidad en el sentido de que las medidas adoptadas desde la aparición del mal hace cerca de dos meses, han impedido que el hongo se extienda a predios vecinos, y por supuesto, a otras regiones del territorio nacional que cultivan banano y plátano.



Adicionalmente, el funcionario indicó que este hecho no afectará las exportaciones de banano colombiano, por cuanto la enfermedad no afecta a la fruta, sino al cultivo. De hecho, esta peste fue reportada en el 2005 en Filipinas, país que ocupa el segundo lugar en exportaciones, con un estimado de 176 millones de cajas al año y un incremento de casi el 20% en el 2018. Así mismo, otros países le han dado manejo al control de la enfermedad y han continuado su crecimiento económico.



Los principales destinos del banano colombiano son Bélgica, Estados Unidos, Reino Unido, Italia y Alemania. Se destacan los crecimientos de Italia (24,3%) con US$61,9 millones y de Alemania (34,4%) con US$47,4 millones.



SIN RIESGO HUMANO

​

El ministro Valencia también recordó que el hongo está presente en el suelo y en el material vegetal, es decir, la semilla, y afecta directamente a las plantas, pero no tiene ningún impacto en la fruta, y por tanto no ofrece ningún riesgo para el consumo humano. “Esta es una enfermedad que ataca al banano y al plátano produciendo el secamiento de las hojas”, aseguró el Ministro.



Las autoridades sanitarias aseguraron que la única forma de combatirla es erradicando los cultivos infestados y fumigándolos con glifosato, un químico que se usa en la agricultura contra las malezas.



El Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) informó que desde el momento en que fue lanzada la alerta por sospecha de presencia del mal, las autoridades activaron los protocolos de control sanitario, por lo que fueron aisladas las 175 hectáreas infectadas. De esta extensión, a la fecha han sido erradicadas 168,5 hectáreas.



Además, la entidad instaló puestos de mando unificado en varias zonas del país, incluyendo a Urabá, la zona que más produce banano de exportación. También, a la regiones cafeteras del Quindío, Caldas, Risaralda, Huila, Nariño, Tolima y Cauca, donde buena parte de los agricultores combinan las siembras de plátano con el café.



EMERGENCIA NACIONAL

​

Precisamente, el ICA expidió una declaratoria de Emergencia Nacional, pues aunque no exista afectación en otras zonas del país, es necesario incrementar los controles y disponer de medidas adicionales para atender la situación en las zonas afectadas y evitar el riesgo de contagio en otras regiones.



De hecho, se modificará la Resolución 448 sobre registro de predios de exportaciones, y ahora los productores deben implementar de manera obligatoria las medidas necesarias de bioseguridad.



Para lograr que todos tengan acceso a estas medidas, el Ministerio de Agricultora está analizando la viabilidad de líneas de financiamiento para los pequeños y medianos productores. Vale resaltar que ninguno, hasta el momento se ha visto afectado, pues los seis predios donde está presente el hongo pertenecen agrandes productoras, quienes están asumiendo los gastos de control y erradicación.



De acuerdo con Asociación de Bananeros de Urabá (Augura), la producción nacional es la siguiente: en 2018: 100,4 cajas, 2017: 97,8 millones y en 2016: 93,4 millones de cajas de banano. Esta fruta es el sustento de 150.000 familias en Colombia y en solo la región del Urabá genera el 85% de los empleos.



El pasado lunes, el ministro de Agricultura, Andrés Valencia, se reunió en Quito, Ecuador con representantes de los 15 países principales que surten el mercado mundial de banano, para presentarles las acciones que se han implementado en Colombia para el manejo del hongo concentrado en La Guajira.



MEDIDAS DE CONTROL



La Asociación de Banane- ros de Colombia (Augura) les pidió a los productores tener en cuenta las siguientes medidas: Realizar adecuaciones en infraestructura como puertas de acceso, paso nivel, zonas de recibo de visitantes alejadas de los cultivos, áreas de limpieza y desinfección del calzado, así como de vehículos; y exigir que los visitantes cumplan a cabalidad todas las medidas preventivas contenidas en los protocolos de bioseguridad. Así mismo, reiteró que los empleados y visitantes deben cumplir de manera estricta todas las medidas del protocolo de seguridad.



El presidente (e) de Augura, Emerson Aguirre, enfatizó en la importancia de cumplir con las medidas que garanticen la sostenibilidad de la industria. “En el pasado, logramos superar otras crisis en nuestro sector, que van desde la de- presión económica de los años 30, hasta la aparición de enfermedades como la Sigatoka Negra y el Moko”.