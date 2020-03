Salud recibirá $6 billones y se garantiza el pago de subsidios

Para atender la contingencia de expansión del coronavirus, el Gobierno Nacional anunció una inyección por más de $6 billones al sistema de salud del país y, también, mencionó el pago de subsidios para programas como Familias en Acción y Jóvenes en Acción.



Además, el Ejecutivo dio a conocer los alcances del Decreto 457 de 2020 -firmado ayer por el Presidente y 18 ministros- el cual establece las pautas del aislamiento preventivo obligatorio que desde este miércoles, a las 00:00 horas, regirá por 19 días en el país.

En primer lugar, en materia de salud, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, explicó que también serán adelantados los giros asociados a deudas de años atrás para que el sistema pueda sortear todas las dificultades y contar con liquidez suficiente.



Asimismo, al referirse al pago de subsidios para los colombianos más vulnerables, el Jefe de Estado detalló que desde este 26 de marzo será entregado un giro adicional del programa Familias en Acción a 2,6 millones de familias. “Esto significa que en promedio las familias recibirán $334.000”, dijo.



Por otra parte, el Gobierno estableció que desde el 27 de marzo 205.000 beneficiarios del programa Jóvenes en Acción van a recibir un giro con un componente adicional por un valor de $712.000.



Entretanto, el presidente Duque dio a conocer que para 1,7 millones de adultos mayores vulnerables, quienes están cubiertos por el programa Colombia Mayor, desde el 25 de marzo serán girados 240.000 para cada uno. “Esto les permite anticipar recursos en un momento muy importante. Lo haremos a través de plataformas digitales de giros y facilitando a los familiares que recojan estos recursos para que los lleven a los abuelos”, precisó.



También, anunció Duque, desde el 31 de marzo se realizará el giro social el cual consiste en devolver el IVA a 1 millón de familias. “En total, con estos programas protegeremos a más de 10 millones de colombianos vulnerables”, manifestó el Jefe de Estado.



DECRETO DE AISLAMIENTO



El presidente Duque y sus 18 ministros firmaron el Decreto 457 de 2020 con el que se establecen las reglas del aislamiento preventivo obligatorio que se conectará con el simulacro de aislamiento que rige en Bogotá y Cundinamarca desde el pasado viernes y que termina hoy a medianoche.



Este Decreto, compuesto por siete puntos, establece que el aislamiento obligatorio regirá para todos los habitantes del país desde las 00:00 de este miércoles 25 de marzo hasta las 00:00 del lunes 13 de abril.



Así, se limita totalmente la libre circulación de personas y vehículos en el territorio nacional. Sin embargo, fueron establecidas 34 excepciones orientadas a garantizar el derecho a la vida, a la salud y a la superviviencia de los habitantes del país.



Asimismo, el Gobierno Nacional ordena a través de este Decreto a los alcaldes y gobernadores “la adopción de las instrucciones, actos y órdenes necesarias para la debida ejecución de la medida de aislamiento preventivo obligatorio de todas las personas”.



Quienes no acaten las medidas e instrucciones establecidas por el Gobierno, señala el Decreto, se verán sujetas a sanciones penales hasta por 8 años de cárcel.



Por otra parte, el transporte aéreo doméstico se suspende durante el periodo mencionado. Sin embargo, solo se permitirán vuelos internos en caso de emergencia humanitaria y, también, para el transporte de mercancías.



Ahora bien, según la normativa, algunas de las excepciones son: prestación de servicios de salud, compra de productos de primera necesidad (como alimentos, medicinas y bebidas), desplazamiento a servicios bancarios y notariales, asistencia y cuidado de menores y adultos mayores (solo por parte de personal capacitado).



De igual forma, estarán exentos quienes conforman la cadena de producción, abastecimiento, transporte, comercialización y distribución de medicinas, bebidas, alimentos, productos hospitalarios, entre otros.



“Este es un proceso de largo aliento, vamos a controlar esta epidemia por un periodo largo. Esto nos llevará meses, probablemente, 7 u 8 . Buscamos aplanar esta curva”, afirmó el ministro de Salud, Fernando Ruiz Gómez.



NO COBRAR SERVICIOS SI ALCALDES PONEN PLATA



El presidente de Andesco -gremio de los servicios públicos-, Camilo Sánchez , dijo que el único camino para que los usuarios no asuman temporalmente el costo del suministro de agua, energía eléctrica y gas es una habilitación directa del Presidente de la República al amparo de la emergencia que faculte a los alcaldes municipales y distritales para que, como garantes de estos servicios, “asuman temporalmente y con sus propios recursos el costo de las facturas de los servicios que se suministren a la población vulnerable”.



HOSPITAL EN CORFERIAS



La Cámara de Comercio de Bogotá y su filial Corferias anunciaron que, de la mano del Gobierno Nacional, trabajan en un plan para ampliar la capacidad hospitalaria del país por lo cual “ponen a disposición de las autoridades las instalaciones del recinto ferial Corferias”.



Al cierre de esta edición, las Juntas Directivas de Corferias y de la Cámara de Comercio de Bogotá estudiaban cómo poner en marcha el uso del recinto ferial para atender la contingencia.



Corferias y la Cámara indicaron que la coordinación con el Gobierno y las secretarías de salud será esencial.