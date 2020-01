'Salida de Uber es un grave precedente para tecnología e innovación'

Mauricio Toro, representante del partido Alianza Verde y quien presentó un proyecto de ley para regular las plataformas digitales de movilidad en Colombia, opina sobre la decisión de Uber de suspender sus operaciones en el país.



Lea: (Las claves para regular a Uber, Beat, Cabify y otras plataformas)

¿Qué piensa de la decisión que acaba de tomar Uber de dejar de operar en el país?



Me parece una decisión desacertada y acelerada porque no genera un ambiente positivo para el debate que se está dando en estos momentos en el país, ni abona el terreno al consenso al que se quiere llegar para sacar adelante el proyecto de regulación de estas plataformas que está en trámite en el congreso de la República. Esto termina afectando la discusión.



Lea: (Uber anuncia su salida de Colombia)



¿Esto genera incertidumbre jurídica en el resto de plataformas?



Eso es lo más grave de todo esto. Todas las plataformas lo pueden estar sintiendo y también es entendible que 'tiren la toalla' y digan: ya no podemos luchar más ante el silencio del gobierno Nacional que ni siquiera se ha pronunciado ante estas decisiones. Lo peor es que los afectados son los ciudadanos que se quedan sin una opción más de movilidad.



Lea: (Taxistas esperan que otras Apps como Uber también se vayan del país)



¿A qué atribuye ese silencio del gobierno Nacional?



Yo creo que la presión de los taxis ha sido demasiada en un momento de inestabilidad política donde el Gobierno no aguanta que ningún sector más se sume a los paros. Para mí, esto ha hecho que el Gobierno haya acelerado una decisión que tenía engavetada desde hace mucho tiempo, que además va en contra de los ciudadanos y la tecnología.

Es miedo a activar a un sector que podría paralizar las ciudades. Temor ante la amenaza y presión de los taxistas que no quiere entender que la tecnología llegó para quedarse.



¿La decisión de la SIC podría aplicarse a otras aplicaciones de transporte o incluso de domicilios?



Esto abre una puerta sumamente delicada que sienta un precedente gravísimo para la tecnología y la innovación en Colombia, que permitiría que otros sectores puedan empezar a hacer un efecto espejo de esto y empezar a demandar a las plataformas. Las grandes superficies, por ejemplo, podrían decir que como se daño el negocio de domicilios directos van a demandar a Rappi, y hasta Cinecolombia podría demandar a Netflix diciendo que le afecta su negocio y así terminamos en un país desconectado donde la gente no puede usar internet si no hasta donde el Gobierno lo permita. Lo que además viola no solo los tratados internacionales de libre competencia sino el derecho a la neutralidad tecnológica, que es el derecho que tiene cualquier colombiano a decidir por medio de la internet cómo soluciona los problemas de su vida, en este caso de movilidad.



La ministra de Transporte aseguró que regular Uber le correspondía al congreso, ¿esto aceleraría el trámite de su proyecto para regular las aplicaciones?



Yo espero que esto ayude a generar un ambiente positivo en el Congreso para reglamentar rápidamente el uso de estas plataformas y evitar esta incertidumbre que afectaría además la inversión que puede estar llegando a Colombia en temas de tecnología e innovación que pueden superar los 150 millones de dólares en los próximos años.



El Gobierno tiene las facultades para reglamentar las plataformas, sin embargo como hay una pelea entre Mintransporte y el Mintic, entonces le tira la responsabilidad al congreso. Entonces que el Gobierno haga un llamado de urgencia para debatirlo en el Congreso. Esto de las plataformas afecta a más de 300.000 familias que obtienen beneficios de ellas.



Además, el Estado recaudó IVA por 73.000 millones de pesos hasta el año pasado de las plataformas de movilidad y eso deja de recaudarse desde ahora.





Pedro Miguel Vargas N.

Editor Portafolio.co