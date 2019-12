Consejos para vivir una navidad plena y sin herir las finanzas

¿Cómo afrontar 15 días de reuniones familiares, viajes, comidas, novenas y regalos sin que el bolsillo se vea afectado y sin adquirir deudas sin herir las finanzas del año que se avecina? Esta, sin duda es una de las preocupaciones más frecuentes de los colombianos durante las fiestas decembrinas.



(Lea: Microcréditos, opción para ampliar el gasto en diciembre)



Pensando en esto, Nequi comparte con los colombianos nueve tips para vivir una navidad plena sin que las finanzas paguen los platos rotos.



(Lea: En época de fiestas, así puede cuidar su dinero)

“Para nosotros, en Nequi, es importante que nuestros usuarios entiendan la plata como una aliada para conseguir sus metas, y no como algo que los angustia o que los pone en aprietos. Es por eso que nos animamos compartir estos tips con nuestros usuarios y con los colombianos”, afirma Andrés Vásquez, director de Nequi.





1. Haga un presupuesto



Empiece su 2020 con pie derecho. Si no lleva el control de sus gastos en diciembre, seguramente el año nuevo lo tomará por sorpresa y descuadrado a nivel de plata. Así que lo primero que tiene que hacer para estar tranquilo a nivel de plata en navidad es armar un presupuesto. ¿Cuánta plata hay para regalos? ¿Cuánto puede gastar en comidas y viajes? Tenga unos límites para cada rubro y no se pase.



2. A cazar descuentos en regalos, comidas y demás.



Si de niño o niña le avergonzaba ver a su papá o mamá pedir descuentos para los regalos navideños, le tenemos una noticia: es hora de aprender un poco de sus progenitores. Apóyese en las redes sociales y busque los madrugones, y jornadas de descuentos que hacen varias marcas para comprar regalos a buen precio.



3. Aplace la compra de su ropa hasta enero



En nuestra cultura está muy posicionado estrenar ropa el 24 y el 31. ¿Pero qué tan necesario es tener pinta nueva en un año que se está terminando? Por otro lado, a finales de enero y a principios de febrero, muchas marcas hacen descuentos por montón para quienes compran ropa. ¿No será mejor esperar hasta entonces?



4. Fiestas caseras, más baratas y alegres.



Encontrarse con amig@s y familia en navidad es una de las alegrías más grandes de diciem- bre. Pero, para su bolsillo puede ser perjudicial pagar cuentas caras, en lugares de lujo, todos los días. Planee fiestas, novenas y otras actividades en su casa o la de sus familiares. Hagan cocteles caseros: que el DJ sea una buena playlist. Pasarla bien no es siempre sinónimo de gastar más.



5. Si va a adquirir deudas, que sean de las buenas.



Más que villanizar las deudas, hay que aprender que existen momentos de la vida para pedirlas (porque nos ayudarán en un nuevo emprendimiento o estudio) y otros para apretarnos el cinturón. Nuestro consejo para diciembre es: no se endeude en algo que tendrá que pagar todo el año próximo.



6. Póngale guardianes a su plata.



¿Le cuesta mucho ahorrar? ¿Es de los que arman un plan de ahorros y al siguiente día sucumben ante una tentación? En ese caso, le recomendamos guardar la plata que no va a usar en un Colchón de Nequi: una función de la app a través de la cual, usted puede escon- der un monto de plata y pedirle a algún amigo o familiar que sea el guardián de la misma. Así, cada vez que quiera gastarla, la app le pedirá permiso a su guardián: solo con el consentimiento de esa persona, usted podrá liberar la plata que guardó.



7. Haga la vaca para los gastos.



Ya sea que las fiestas, novenas o reuniones sucedan en una casa o en un lugar público, no pierda la oportunidad de hacer la vaca para que todos sus amigos pongan. Invitar a los amigos y familiares en navidad es un gesto de amor. Pero su bolsillo y sus finanzas no pueden sufrir por ello.



8. Pasarla bien no (siempre) es cuestión de plata



Los regalos, las fiestas y la estrenada de ropa hacen parte de la lista de cosas por hacer en diciembre. Pero ninguna de estas cosas es imprescindible. Si tiene que pasar de una de estas actividades para salvar su presupuesto, no se sienta mal. Lo más bello de los días de fin de año es con quién se comparten.



9. Encuentre planes gratuitos en su ciudad.



Durante estos días, las ciudades se llenan de festivales al aire libre, fiestas, conciertos, reco- rridos turísticos y muchas actividades que son gratuitas o muy baratas (están al alcance de un pasaje de bus). Conviértase en un cazador de planes gratuitos y construya buenos ratos con los suyos, a bajo costo.