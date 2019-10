'Consorcio que hará el metro le ahorrará a Bogotá $600.000 millones'

Tras muchos años de espera, la construcción del metro de Bogotá es una realidad. En pocos días se firmará el contrato que dará inicio a la obra para que los trenes empiecen a rodar en el 2025.



(Lea: Todo listo para la firma del contrato para construir metro de Bogotá)



Apca Transmimetro, una alianza de las empresas chinas Harbour Engineering Company Limited y Xi’An Metro Company Limited, ganó la licitación y detrás de este proceso estuvo Konfirma, que se encarga de la auditoría al proceso licitatorio de la primera línea del metro de Bogotá.



(Lea: Solo dos consorcios presentaron oferta por obra del metro de Bogotá)

Portafolio.co habló con Sergio Jaramillo, gerente de la firma que tiene más de 10 años de experiencia en estos procesos y que es propiedad de la Cámara de Comercio de Medellín y el Grupo Cadena, sobre este proceso.



¿Con qué experiencia cuentan para abordar proyectos de esta envergadura?

​

Esta compañía tienen 10 años de experiencia en los que se ha dedicado fundamentalmente a auditar las licitaciones públicas de las entidades respecto a los grandes proyectos de contratación. En total y contando el proyecto del metro, Konfirma ha participado en 147 proyectos de contratación, que están en el orden de 84,5 billones de pesos.



¿Cuál es su función?

​

Verificar que las propuestas cumplen con los requisitos y las condiciones en materia jurídica, financiera y técnica que establecen los pliegos de condiciones. En el caso del metro de Bogotá, estas condiciones las definieron unas consultorías muy sofisticadas que sirvieron para estructurar el proyecto en condiciones y características, quedan consignadas en los pliegos de condiciones.



En el caso del metro de Bogotá, ¿qué hicieron?

​

Recibimos las propuestas presentadas por los interesados, las evaluamos y emitimos una recomendación con destino al metro de Bogotá sobre el cumplimiento de estos requisitos.



El metro de Bogotá posteriormente va a la banca multilateral con el propósito de presentarles esa recomendación y analizar si están de acuerdo o no con las conclusiones a las que ha llegado konfirma y por tanto el metro.



¿Hallaron algún tipo de sesgo en este proceso?

​

Nosotros no participamos en la construcción de los pliegos de condiciones, lo que sí hacemos es examinar muy bien qué cliente nos está pidiendo nuestros servicios. Hemos tenido casos donde nos hemos abstenido de prestar servicios por considerar que tenían algún tipo de sesgo o no eran objetivos.



En el caso del metro, no encontramos esa situación y creemos que se trata de un proceso que ha sido estructurado con mucho rigor, en lo jurídico y en lo técnico. Siempre tuvo el acompañamiento, el beneplácito y las objeciones de la banca multilateral que aprobaron cada uno de los pasos que fue dando el metro de Bogotá.



¿Que opina Konfirma del metro?

​

Nosotros entendemos que hay una controversia de naturaleza política con algunos sectores que consideran que esta no era una obra prioritaria o que debía tener otros diseños. Pero no participamos en la decisión de si es un metro subterráneo o elevado, lo que hacemos es garantizar que unos pliegos de condiciones sean cumplidos de manera estricta y que esas condiciones jurídicas y financieras que estaban exigidas en esos pliegos de condiciones sean cumplidas por los potenciales proponentes.



Tras la adjudicación, se cuestionó que las empresas del consorcio ganador habrían estado inmersas en escándalos de corrupción…

​

Hay unas críticas que tienen que ver con que si las compañías finalmente seleccionadas tenía o no la posibilidad de participar en este proyecto porque hemos oído que estaban incluidas en unos escándalos de corrupción en el exterior.



Al respecto, Konfirma tiene que decir que una de las condiciones que tenía que verificar de acuerdo con los pliegos de condiciones es que esos consorcios y cada uno de sus integrantes estuvieran en la lista de elegibilidad. Es decir, que no tuvieran ninguna sanción por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, por parte del Banco Mundial y por parte del Banco de Inversiones Europeo.



Efectivamente, Konfirma puede garantizar que los integrantes del consorcio ganador, todos estaban en la lista de elegibles y por tanto ninguno estaba en esas listas negras mencionadas.



¿Qué hizo el consorcio ganador?

​

Presentar una mejor oferta, lo que significa para el metro de Bogotá un ahorro de casi 600.000 millones de pesos, respecto al presupuesto inicial. La compañía presentó una oferta en los términos establecidos y en los criterios de clasificación resultaba ser la ganadora por ser la mejor para el metro de Bogotá y la ciudad.



¿En cuántos procesos de licitación han participado?

​

Hemos participado en 147 procesos de contratación. Acompañamos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a evaluar a todas las concesiones de 4G, también hicimos procesos para la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el departamento de Antioquia, el Ministerio de Transporte y muchos otros clientes que nos señalan como la entidad más experta, la única en el mercado que puede ofrecer este tipo de servicios.





Portafolio.co