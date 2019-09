Gremio de taxistas se solidariza con los conductores en paro

A través de un video, Hugo Ospina, uno de los líderes del gremio de taxistas citó a una reunión para el próximo viernes 27 de septiembre a los conductores del servicio público a los que les fue suspendida la licencia en el Centro Comercial Carrera, en Bogotá.



Según Ospina, este es un acto de “solidaridad”. Sin embargo, no aclara si se unirán al paro o no.



El fin de semana, el propio Hugo Ospina manifestó que el gremio de taxistas no se uniría al paro convocado para el lunes por un grupo de conductores. No obstante, este martes, señaló su intención de solidarizarse, luego de que el Distrito levantara la medida del pico y placa para taxis hasta el jueves.



Los problemas de movilidad en el servicio de transporte continúa.



Bogotá amaneció este martes con problemas, principalmente en las entradas y salidas de la ciudad por inconvenientes en el servicio intermunicipal y retrasos en estaciones de TransMilenio en algunos puntos de la ciudad.



La capital de la República amaneció con cese de actividades por parte de algunos conductores del transporte intermunicipal que se quejan por la suspensión de licencias de tránsito generadas por reincidir en distintas infracciones de tránsito.



Esto ha generado colapso en los desplazamientos de los ciudadanos que viven en las afueras de Bogotá hacia el interior. La demanda de pasajeros se intenta suplir con la ayuda de vehículos oficiales, carros blancos y hasta bicitaxis.



Según el secretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo, por ahora, no se levantará la medida del Pico y Placa en la ciudad, sin embargo, según los sucesos del día se decidirá si es necesario adoptar la medida.



Respecto a las manifestaciones de ayer y el cese de actividades de hoy por parte de algunos transportadores intermunicipales dijo que estas empresas están faltando a su obligación y su responsabilidad del prestar el servicio.



Agregó que el 90 por ciento de los buses afectados de ayer ya están prestando sus servicios hoy en Bogotá. "Es lamentable, sí, que en daño a cada vehículo le cuesta a la ciudad entre 2 y 3 millones de pesos"



En cuanto a las razones del paro dijo que hay un relación directa entre los conductores reincidentes y los incidentes viales. "Ya se inició una investigación en contra de uno de los organizadores de las manifestaciones. Y se viene su judicialización". También hay cinco capturados por los desmanes de ayer lunes.