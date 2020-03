Calificadoras, 5 cosas a las que le pondrán la lupa en la coyuntura

En un ejercicio realizado por este diario, las calificadoras de riesgo: Fitch Ratings, Moody’s y Value and Risk comentaron cuáles son esos puntos a los que hay que seguir prestando atención pese a la coyuntura, como la proporción de la deuda/PIB, déficit fiscal o inflación, entre otros.



(Lea: ‘PIB no crecería’: Corficolombiana)

Según explicó Richard Francis, líder de la calificación de Colombia de Fitch Ratings, “tenemos una perspectiva negativa por preocupaciones fiscales y porque la deuda en términos de PIB sigue aumentando. El precio del crudo, la devaluación y menor crecimiento van a complicar la situación. Tenemos que ver cuánto tiempo dura y la respuesta del Gobierno”.



(Lea: El turismo mundial tendría pérdidas por US$302 mil millones)



Cabe decir que aunque se ha logrado disminuir el déficit fiscal, pasando de 3,1% del PIB en 2018 a 2,5% en 2019, la deuda bruta sobre la economía, en lugar de caer, crece desde 2013. Según el Plan Financiero de Minhacienda, la cifra del Gobierno Nacional Central habría sido de 51,2% del PIB en 2019 y subiría a 51,6% en 2020.



(Lea: El déficit fiscal aumentaría al menos en 1% durante este año)



Respecto a la regla fiscal, Francis dijo que esta fue un ancla de política fiscal, pero que “el ciclo económico ha sido bastante amplio (con PIB potencial y el precio de petróleo de largo plazo bajando en los últimos años)”.



Además, puso el ejemplo de Perú, en el que la regla tiene un techo de deuda sobre PIB que es de 30%.



Relacionado con lo anterior, Renzo Merino, analista principal de Moody’s Investors Service para Colombia, comentó que a pesar de que el déficit fiscal para este año podría ser mayor a lo estimado debido a la coyuntura (-2,2%), “un elemento más importante es cuál será la posición del Gobierno en estos topes, en el sentido de la meta que se pondrá para el déficit”.



Por su parte, Value and Risk dijo que hay que seguir monitoreando los ingresos por excedentes, pues el menor precio del barril a lo estimado por el Gobierno para 2020 (US$60,5 barril en el Plan Financiero), “no solo aprieta las cuentas por dividendos de Ecopetrol para 2021, sino que además ha reducido la posibilidad de enajenar una parte de dicha empresa por la fuerte desvalorización de la acción (como en algún momento varios sectores alcanzaron a proponer). La venta de bienes del Estado incrementa su probabilidad fuertemente, ya que el potencial aumento en excedentes del Emisor tal vez no lograría ser suficiente”.



Además, dijo que de mantenerse los niveles de devaluación, el saldo de la deuda externa (así como su costo) se incrementarán de forma considerable, lo que dará un menor margen de gasto corriente para los próximos años. Por último, agregó que se debe monitorear la inflación, que venía en ascenso antes de la crisis.