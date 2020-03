Las acciones locales para frenar al covid-19

Además de la emergencia sanitaria en todo el país luego de que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como pandemia, las autoridades nacionales han tomado varias determinaciones.



El Gobierno declaró la emergencia sanitaria en el país y dio lineamientos sobre trabajo flexible, cancelación en el sistema carcelario de las visitas, así como aislamiento de adultos mayores, que hacen parte de los Centros Vida.



También, suspender el tránsito y desembarco de los cruceros y solicitar el aislamiento preventivo de personas provenientes por 14 días viajeros de China, España, Francia e Italia.



Para aliviar el impacto en los sectores de turismo y aviación se presentó un nuevo crédito de Bancóldex para ayudar al flujo de caja de estos sectores afectados.



Los créditos estarán a disposición de las empresas en los próximos días y también las compañías de espectáculos públicos podrán acceder a estos créditos, pues la determinación de suspender los eventos de más de 500 personas en el país está vigente hasta el próximo 30 de mayo.



La idea con todo esto es ofrecer en una línea especial de crédito por $250.000 millones para mantener la liquidez de las empresas de estos sectores en condiciones financieras favorables.



“Con estos recursos de Bancóldex, queremos garantizar que no se impacte el flujo de caja de las empresas ante una caída en la demanda de los servicios turísticos con el tema de coronavirus”, dijo el ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, al destacar que el Gobierno está presto a tomar todas las medidas que sean necesarias para no afectar al sector productivo ni a los consumidores.



La línea ‘Colombia responde’ ofrecerá créditos en pesos y el monto máximo por empresa será de hasta $3.000 millones para mipymes y $5.000 millones para grandes empresas.

En cuanto a las condiciones financieras, la tasa de interés ofrecida a los intermediarios financieros es de IBR + 0% siendo la tasa final libremente negociable entre el empresario y su entidad bancaria. El interés final deberá contemplar una reducción mínima del 2 por ciento en el interés al empresario, respecto a la oferta tradicional de los intermediarios financieros.



“Este será un apoyo para asegurar la liquidez de las empresas de estos sectores afectadas por el coronavirus. Los recursos pueden ser destinados para capital de trabajo y el plazo de pago es hasta de 3 años con 6 meses de periodo de gracia”, agregó el presidente de Bancóldex, Javier Díaz Fajardo.



Las empresas pertenecientes a la cadena de suministro de los sectores de turismo y aviación deberán demostrar su vínculo comercial con estos sectores y explicar su afectación para acceder a la línea.



“Acá hay un compromiso de país como resultado de la emergencia sanitaria, incluso en los eventos que es uno de los sectores que se ha visto afectado con la cancelación de los eventos”, explicó Restrepo.



REDUCCIÓN DE OPERACIONES



Desde hoy, Avianca reducirá temporalmente su operación entre un 30 y 40%, reorganizando algunas de sus rutas, así como ajustando el número de ciertas frecuencias.



“Como es de público conocimiento, el aumento de casos de coronavirus y su declaratoria como pandemia genera un alto impacto en la industria aérea. Si bien el efecto de mediano plazo aún es incierto, a corto plazo se evidencia una caída marcada en la demanda de viajes.



En este sentido, primero hemos buscado darle mayor flexibilidad a nuestros clientes para que puedan comprar con mayor tranquilidad y hacer cambios en sus planes de viaje. Reduciremos temporalmente entre un 30% al 40% nuestra capacidad y hemos reforzado nuestros protocolos de seguridad e higiene para proteger el bienestar de pasajeros, tripulación y personal de tierra”, comentó Silvia Mosquera, Chief Commercial Officer de Avianca Holdings.





NO HAY DESABASTECIMIENTO



El director de Fenalco Bogotá Cundinamarca, Juan Esteban Orrego, hizo un llamado a la calma y enfatizó que hay completa normalidad en el abastecimiento de víveres y alimentos en las centrales de abastos, grandes superficies, supermercados y tiendas.



“Hemos estado en permanente contacto con los comerciantes y reportan que en la ciudad no hay escasez de estos productos. Puede suceder, como es normal, que algún alimento se agote en el transcurso del día, pero en las noches se abastece nuevamente. Sabemos que hay una evidente reducción en la oferta de productos como tapabocas, que incluso la SIC ya está investigando”, dijo



En este mismo sentido, según Corabastos, la central de abasto más grande del país, están ingresando a Bogotá cerca de 9 mil toneladas de alimentos diarios, lo cual indica normalidad en la operaciones, además indica que el precio alto de algunos productos corresponde a las dinámicas propias de la temporada, como ocurre cada año para el primer trimestre.



“Nuestro llamado es evitar las falsas noticias de supuestos desabastecimientos, en este momento las personas deben hacer sus compras en completa normalidad. Las grandes superficies y supermercados garantizan que hay suficientes productos en sus góndolas y que los empleados están dispuestos a colaborar con las medidas de higiene necesarias”, afirmó.



COLOMBIA CONFIRMA 16 CASOS



Una semana después que se confirmará el primer caso de coronavirus en el país, la cifra ha continuado con un crecimiento progresivo y se ha elevado a 16. Solo el viernes, el ministerio de Salud confirmó siete casos durante el día que se sumaron a los nueve que ya se habían conocido en la semana.



En la capital del país hay seis casos, cuatro en Medellín, dos en Neiva y en Cartagena; en Buga, Palmira yVillavicencio hay uno por cada ciudad.