¿Qué tan duro le va a pegar al gasto de los hogares el coronavirus?

Coronavirus, dólar caro, anaqueles vacíos en el comercio, incertidumbre; ese es el sancocho en el que andamos en estos días, y que hace que nos preguntemos qué va a pasar, qué tan duro va a ser, y qué debemos hacer.



¿Qué sabemos hasta ahora?, que muchos se van a quedar en casa, que el dólar llegó a más de $4.000 pesos, que el precio del petróleo está cerca de los 30 dólares por barril, y que esto significa que se viene una inflación moderada en unos seis meses, por debajo del 6%; es decir, que la forma en que compramos y consumimos tiene que cambiar por un tiempo.



Un buen ejemplo del fenómeno es el huevo; un colombiano en promedio se come más de 20 huevos al mes, sin contar los que se come en el pan, las galletas, los ponqués y otras recetas que lo usan. Eso lo sabemos, o intuimos muchos, pero lo que no sabemos, es que cerca del 70% del costo de hacer un huevo es maíz, que es importado, y con una devaluación de un 30%, va a llevar a que el huevo suba de precio un 20%, más o menos; si, el coronavirus va a subir el precio del huevo: “tienen huevo”, dirán alguno, pero es inevitable; y así, con muchos otros productos, que se ven afectados por todo lo que pasa, como la gran demanda por tapabocas y gel antibacterial.



Para comprender que pasó, que esta pasando y que podría pasar, la Andi le pidió a RADDAR una videoconferencia que hoy les queremos compartir y dejar libre acá en Portafolio.co, para que como comprador, consumidor, empleado, emprendedor, empresario y directivo tenga algunas herramientas para tomar decisiones y colaborar a que el transito a la normalidad sea más fácil y rápido.





