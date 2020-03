Coronavirus y la economía local: a mitigar efectos

La economía colombiana no sufriría un gran impacto por la llegada del coronavirus al país, más allá del efecto que comenzó a sentirse desde el pasado 29 de diciembre, cuando las autoridades chinas reportaron el brote de la enfermedad y prendieron las alertas sobre el riesgo de contagio.

El desplome de los precios del petróleo Brent, que el viernes pasado cerró en 45,27 dólares el barril mientras que en el arranque del 2020 rondaba los 68 dólares; el incremento del valor del dólar que al iniciar este año se situaba en 3.260 pesos y hoy cuesta 3.584,88 pesos, y las dificultades para importar materias primas de China y exportar productos colombianos a ese país, son hasta ahora los factores de mayor incidencia en la economía local.



(Síntomas de que Colombia se empieza a contagiar del coronavirus).



Así lo reconocen expertos, quienes indican que el impacto directo de la confirmación del primer caso positivo del virus en Bogotá, “se origina más en la paranoia que en la pandemia”, pues la mayoría de los factores que pueden incidir en una posible desaceleración de la economía nacional provienen del exterior, por la vía de los menores ingresos petroleros, reducción de la demanda de productos por parte de China y otros mercados, o como consecuencia de la devaluación del peso y la desvalorización de las acciones.



Sandra Forero, presidenta del Consejo Gremial, aseguró que a las empresas les corresponde hacerles llegar a sus empleados el mensaje sobre las medidas de precaución adoptadas por el Gobierno.



(Vea el mapa interactivo de la propagación del Coronavirus por el mundo).



Avianca anunció que, a partir de ahora y hasta el 31 de marzo, quienes hayan comprado tiquetes para volar a Estados Unidos, Europa o Canadá, y decidan no viajar, podrán cambiar las fechas de los boletos sin pagar penalidad.



El efecto económico negativo de la llegada del coronavirus a Colombia solo se sentirá con mayor rigor en caso de que sea necesario tomar decisiones como suspender actividades productivas, educativas, reuniones, congresos, viajes, vuelos y hasta eventos deportivos, artísticos y culturales.



El Gobierno ha hecho un llamado para “mantener la calma y obrar con sentido de precaución… Esta situación no puede conducir a la parálisis, ni a que el pánico se apodere de nuestra sociedad, dijo el viernes el presidente Iván Duque, una vez se conoció el reporte positivo del primer caso del virus covid-19 en Colombia.



(Planes de contingencia de empresas colombianas contra el coronavirus).



Camilo Herrera, presidente de la firma Raddar, asegura que la gran preocupación es la afectación que la emergencia pueda ocasionar a las importaciones procedentes de China y que son claves para la actividad productiva. Por ejemplo, el país trae de China casi el 40% de los aparatos tecnológicos y el 28% del calzado. “Esta situación también puede causar inflación si se tiene en cuenta que hay riesgo de desabastecimiento”. Así mismo, como la moneda estadounidense subió de precio y los elementos importados se pagan con dólares, esto constituye un factor de presión inflacionaria. Herrera dice que el “sector médico está preocupado porque muchos de los insumos que se usan para medicamentos vienen de China, y ellos están cerrando las importaciones. También hemos mirado el tema de las exportaciones colombianas, pues más o menos el 24% de los despachos colombianos de petróleo al exterior van China, y la caída del precio generará problemas fiscales. Además eso, el aumento del dólar sube el costo de la deuda externa”.



Aunque no hay razones de peso para pensar que la existencia de un caso de coronavirus en Colombia impactae a la economía local, hay quienes consideran que el mayor efecto podría sentirse en el turismo, sector que es considerado uno de los de mayor potencial de crecimiento. Si se suspenden vuelos y la gente cancela vacaciones y viajes por temor a no encontrar los centros turísticos abiertos, esta industria sufriría un frenazo, que seguramente se sentirá en el país, por hacer parte de la larga lista de países en los que se ha reportado al menos un caso positivo de la enfermedad.



Miguel Gómez, presidente de Fasecolda, sostiene que sí hay un efecto que golpea a todos los negocios financieros. “Este se genera por la caída de la tasa de interés, que disminuye el margen de los bancos. En el caso de los seguros, el resultado técnico (margen operacional de la cobertura del riesgo) es con mucha frecuencia negativo. Se compensa con los ingresos financieros derivados del manejo de primas y reservas” dijo el dirigente gremial.

​