Corte mantiene vivo el salvavidas de Electricaribe 

La Corte Constitucional mantuvo vivo el plan de salvamento de Electricaribe, que se aprobó en la ley del Plan Nacional de Desarrollo (PND).



Así lo dispuso el magistrado Alberto Rojas Ríos, quien, tras varias semanas de estar incapacitado, decidió rechazar la petición de ‘tumbar’ tres artículos del PND que hizo el defensor del Pueblo, Carlos Alfonso Negret.



Para esto, le da tres días hábiles al funcionario del Ministerio Público para que corrija la demanda, que presentó con errores. Sin embargo, Negret ya había enviado un documento a la Corte Constitucional, desistiendo de la misma –cosa que le rechazó el alto tribunal– por lo cual se prevé que el funcionario dejaría del lado el tema completamente.



Negret buscaba tumbar estas normas, argumentando que el pago que se impuso para salvar a la empresa corresponde, según la jurisprudencia, a un impuesto nuevo y no a una sobretasa, como se le denominó en su momento, de tal modo que no sería constitucional su cobro.



Esto, teniendo en cuenta que los ingresos percibidos “no representarán ningún beneficio o mejora en la prestación del mismo para los usuarios contribuyentes”, señaló en su momento.



Así las cosas, se mantiene viva la sobretasa de energía de 4 pesos por kilovatio/hora que se cobrará a los hogares de estratos 4, 5 y 6, y también a los comercios e industrias a lo largo y ancho del país.



EMPIEZA COBRO



En la capital y Cundinamarca se estima que son 928.000 los clientes que tendrán que asumir el sobrecosto en su factura, por tener un uso comercial o industrial del servicio o por estar clasificados en los estratos socioeconómicos 4, 5 y 6, en el caso de los residenciales.



El estimativo de la Superintendencia de Servicios es que estos usuarios harán un aporte mensual de 2.900 millones de pesos en sobretasa. Son 34.800 millones en un año, sin contar los incrementos inflacionarios que hacen que mes a mes suba el valor de la factura.



Según los cálculos de Enel-Codensa, los 560.600 usuarios que tiene registrados en estratos 4, 5 y 6 pagarían, en promedio, entre 500 y 802 pesos de sobretasa. En cada caso dependerá del número de kilovatios.



Entre tanto, los 365.700 usuarios comerciales e industriales pagarían entre 2.680 y 7.164 pesos, en promedio. En cada caso, depende del consumo individual.



No es la primera vez que a los bogotanos los cobija una medida de salvamento nacional que afecta el bolsillo. La más emblemática es el 4 × 1.000 que se aplica hoy a las transacciones financieras.