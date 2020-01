‘Crecer a un mayor ritmo es positivo, pero insuficiente’

A no ser que se presente una situación extraordinaria, todo indica que el crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) será superior este año al del 2019. El Gobierno y la Andi hablan de una cifra de 4%, mientras que expertos con menor grado de optimismo calculan un 3,5%.



Aunque estas cifras las desearían muchos países, la realidad es que los propios empresarios colombianos han expresado que solo cuando haya un crecimiento superior al 4% podría sentirse la generación de empleo que se requiere para bajar la tasa de desocupación, que en 2019 seguramente cerró por encima del 10%.



De acuerdo con expertos, la dificultad radica en que el aumento de la tasa de desempleo es consecuencia del bajo nivel de generación de nuevos puestos de trabajo y no del aumento de la tasa de participación u oferta de mano de obra.



“Colombia tiene razones para aspirar a un crecimiento anual del 4%”, señaló recientemente el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, al tiempo que insistió en que es necesario crecer a una tasa mayor, y ratificó que la prioridad del país no es solamente generar más puestos de trabajo sino reducir la informalidad.



En su opinión, hay al menos cinco tareas clave que la economía colombiana debe acometer en el 2020. Bajar el desempleo y reducir la informalidad, mejorar la competitividad, hacer que el sector de la construcción reaccione, dinamizar las exportaciones y lograr el equilibrio en el manejo fiscal.



Otros analistas consideran que el crecimiento económico no es suficiente para solucionar los problemas del país y, por tanto, no debe ser motivo de celebración mientras este indicador no se vea reflejado en bienestar para los ciudadanos y, en especial, en la creación de nuevos puestos de trabajo en condiciones de formalidad.



EL PIB NO COMPENSA TODO



Respecto a la cifra de crecimiento también hay quienes expresan dudas sobre la capacidad del Producto Interno Bruto de servir 100% como factor compensatorio de los menores ingresos por los beneficios tributarios otorgados.



El expresidente de Anif, Sergio Clavijo, aseguró en una reciente columna en el diario El Tiempo, que el Gobierno está equivocado al pensar que los alivios impositivos incluidos en la Ley de Crecimiento Económico (reforma tributaria) van a compensar el costo de esos beneficios, a través de una mayor dinámica del PIB. “La quimera de que los alivios tributarios a las empresas y los mayores subsidios se pagan solos no ha ocurrido ni en Cafarnaúm”.



Por lo anterior, Clavijo alertó sobre el problema fiscal que el país enfrentaría a partir del 2021, y las posibles consecuencias negativas frente a las calificadoras de riesgos. Sostuvo que el Gobierno debería diseñar un plan de venta de activos para mantener la calificación que le permita conservar el grado de inversión.



A estas advertencias fiscales se suma la alerta lanzada recientemente por el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, sobre el efecto negativo de la aprobación del artículo que permite restar del impuesto de renta lo que se paga por concepto del Impuesto Municipal de Industria y Comercio (ICA). “El costo pleno de este beneficio es de 7 billones de pesos y se sentirá a partir del 2023”, señaló el exfuncionario.



FACTORES EXTERNOS

El crecimiento económico colombiano también se enfrenta a la incertidumbre sobre la dinámica de la economía mundial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que parece estar en camino de solución, el Brexit y la desaceleración de Europa y Asia, lo cual afectaría las exportaciones colombianas y profundizaría el déficit de la cuenta corriente.

Un factor que afectaría a Colombia es el estancamiento de la economía latinoamericana y la prolongación de la crisis venezolana.