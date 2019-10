Crecimiento económico en Chile no evitó el descontento social

Las políticas liberales para impulsar el crecimiento económico de Chile no han sido "suficientemente inclusivas" y requieren un "nuevo análisis", aseguró este lunes Martín Rama, economista jefe del Banco Mundial (BM) para Latinoamérica y el Caribe.



"Es visible que para partes, segmentos, de población, el crecimiento no ha sido suficientemente inclusivo y lo que estamos viendo son demandas de un crecimiento más inclusivo", señaló hoy en un evento en la Casa de América de Madrid sobre las protestas que han tomado las calles de la capital chilena, Santiago, y de otras ciudades del país.



Según Rama, Chile fue muy "sistemático" en los últimos años en la utilización de mecanismos de "mercado, transparencia y competencia", y el resultado ha sido "una enorme prosperidad" en comparación a otros vecinos latinoamericanos, pero que, al final, no evitó el reciente descontento social.



"Los eventos de Chile nos recuerdan que las soluciones que pensamos que a veces estaban muy bien, quizás requieren un poquito más de análisis y vemos que el Gobierno de Chile está reflexionando sobre el tema", agregó Rama.



Este lunes, el presidente chileno, Sebastián Piñera, cambió a ocho ministros, entre ellos los de Interior, Andrés Chadwick, que fue sustituido por Gonzalo Blumel, y el de Hacienda, Felipe Larraín, cuyo cargo ocupará ahora Ignacio Briones.



Como ejemplo de retos, Rama mencionó el de mantener los gastos en salud y el sistema de jubilaciones de una manera que sean "viables financieramente" y "socialmente aceptables". Ese equilibro, agregó, es más complejo en un momento en que la economía no está creciendo tanto como en un pasado reciente, y de precios elevados de las materias primas.



"El ingreso no es igual. Mantener o ajustar (esos gastos) es tremendamente difícil", dijo al referirse a las recientes protestas también ocurridas en Ecuador. El economista agregó que, por el momento, "no es tema de preocupación" el futuro del Mercosur, tras la victoria del peronista Alberto Fernández en las elecciones argentinas de este domingo, por sus relación tensa con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro.



"Somos socios cercanos de todos los países del Mercosur. Miramos con atención cómo se van a desarrollar los acontecimientos, pero no lo vemos como un tema de preocupación en este momento", dijo. Tras la victoria de Fernández, el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, declaró este lunes que los argentinos hicieron una "mala elección" y dijo que no iba a felicitarlo.



El pasado miércoles, el mandatario brasileño amenazó con excluir a Argentina del Mercosur en caso de que Fernández ponga en riesgo la apertura comercial del bloque. El economista del Banco Mundial subrayó que la institución "no está en una posición" de prever con claridad cuál será del futuro del Mercosur y que está "a la espera" para ver cuáles serán las decisiones tomadas por el próximo gobierno argentino y de los otros países del bloque suramericano. "Simplemente estamos a la espera de ver (cuáles serán) las distintas decisiones. Estábamos en un período de elecciones, de gobiernos nuevos, vamos a ver", agregó.



EFE