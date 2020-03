Conozca los horarios de atención de los bancos del Grupo Aval

El Grupo Aval y sus entidades comparten las principales medidas que se han adoptado para la atención de los usuarios en las oficinas.



BANCO DE BOGOTÁ

Tendrán habilitadas más de 230 oficinas y garantizarán cobertura en todo el territorio nacional. En las oficinas seguirán prestando asesoría sobre productos, servicios, y transacciones en caja.



Las 230 oficinas disponibles, atenderán en horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m., en jornada continua; no habrá servicio en horarios extendidos ni los fines de semana.



Adultos mayores, mujeres embarazadas y con niños de brazos, así como personas discapacitadas, serán atendidos con prioridad.



Si se tiene algún trámite pendiente en las oficinas que estarán cerradas, podrán consultarlo en la Servilínea de cada ciudad.



Todos los colaboradores, seguirán protocolos de cuidado e higiene para proteger la salud de todos los usuarios y clientes.



BANCO POPULAR



A partir del martes 24 de marzo hasta el viernes 3 de abril, las oficinas tendrán los siguientes horarios de atención:



Todas las oficinas prestarán servicio desde las 8:30 a.m. hasta la 1:00 p.m.

De 8:30 a.m. a 10:00 a.m. habrá horario preferencial y exclusivo para mayores de 60 años.



A partir de las 10:15 a.m. estará habilitado el servicio para todos los clientes y usuarios.

La Central de pagos de Barranquilla, atenderá únicamente pagos de adulto mayor.



Permanecerán cerradas las oficinas de Tolemaida y Avenida Bolivar – extensión de caja, ubicada en Armenia.



BANCO AV VILLAS



El horario de atención al público desde el 24 de marzo 2020, será de 9 a.m. a 1 p.m. para las Oficinas en el país según la siguiente clasificación:



GRUPO 1: Las Oficinas con horario continuo, abren del 24 de marzo al 8 de abril 2020.

GRUPO 2: Las Oficinas con Única Jornada y que son únicas en la plaza (ciudad y/o municipio) abrirán todos los días.



GRUPO 3: Las Oficinas con Única Jornada y donde existe más de una Oficina en la misma plaza (ciudad y/o municipio), abrirán unas a partir del 24 al 31 de marzo y luego las restantes del 1 al 8 de abril.



El horario de atención al público entre el 1 y el 7 de abril de 2020, SOLO para aquellas oficinas que tienen horario especial de pensionados, será desde las 8 a.m. y hasta la 1 p.m. La primera hora exclusiva para atención de pensionados.



BANCO DE OCCIDENTE



Las oficinas tendrán los siguientes horarios de atención:

Las oficinas prestarán servicio de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.



De 8:00 a.m. a 9:00 a.m. se atenderá prioritariamente a adultos mayores, mujeres embarazadas y demás personas consideradas con condiciones de vulnerabilidad.

A partir de las 9:00 a.m. hasta 1:00 p.m.: Atención al público en general.

No se prestará servicio en el horario adicional y los sábados no habrá atención al público.



PORVENIR



Se tendrán las siguientes oficinas habilitadas:



El día 24 de marzo se atenderá en horario de 8:00 am a 1:00pm, estando este horario

distribuido así: De 8:00 am a 9:00am atención preferencial para Adulto mayor y de 9:00am a 1:00pm atención al público en general. El anterior horario aplicará únicamente para las siguientes oficinas:



Bogotá. Oficina Centro Internacional o Barranquilla: Oficina Prado

Las demás oficinas de Porvenir a nivel nacional a partir del 24 de marzo, la Oficina Centro Internacional (Bogotá) y la Oficina Prado (Barranquilla) a partir del 25 de marzo y hasta el 13 de abril de 2020 o hasta nuevas instrucciones de parte del Gobierno Nacional no prestarán atención al público.



Sin embargo entre el 24 y el 27 de marzo todas las oficinas a nivel nacional trabajarán a puerta cerrada con el único propósito de entrega de cheques a afiliados. Para este efecto se contactarán los afiliados involucrados, para invitarlos a que acudan a la respectiva oficina a retirar su cheque.



OTRAS MEDIDAS:



Desde el Grupo y sus entidades, con el fin de evitar desplazamientos ponemos a disposición de nuestros clientes la banca móvil y el portal transaccional de cada una de las entidades, con disponibilidad 7x24 y los canales de Call Center, Asistente Virtual y Redes Sociales estarán disponibles para aclarar todas las dudas e inquietudes. Adicionalmente está a disposición el portal Aval Pay Center (www.avalpaycenter.com) para hacer pagos de servicios públicos y obligaciones.