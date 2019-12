Cúcuta, con la tarifa de gas natural más alta de Colombia

A la larga lista de problemas que padece Cúcuta por la crisis económica de Venezuela, se le suma uno más, el cual afecta a todos los estratos por igual. Se trata de la tarifa de gas natural que pagan los habitantes que consumen este combustible en la capital de Norte de Santander. Y la razón es que fácilmente esta puede estar hasta un 50% por encima del promedio nacional.



Dicha situación ha llevado a que se evidencien los primeros síntomas de escasez del energético, ya que la demanda ha decrecido, lo que impide a las autoridades civiles de la ciudad trazar una estructura de precios de largo por el costo elevado de la tarifa.



Para el sector gasífero del país, otro de los factores que contribuyen al encarecimiento de la tarifa de gas natural en Cúcuta tiene que ver con que cerca a la ciudad no existen campos para la producción de hidrocarburos ya que estos están ubicados en la costa Caribe, Casanare y los valles medio e inferior del Magdalena.



Incluso, el mar cercano es el campo Gibraltar próximo a Bucaramanga, en Santander.

Así, la única manera de abastecer la demanda de la capital de Norte de Santander es llevando el combustible de forma comprimida en carrotanques, los cuales deben recorrer largas distancias, si se toma en cuenta el sitio de origen y el punto de llegada para el despacho.



La variable de transporte termina por encarecer la tarifa, ya que al analizar el componente, el solo suministro es el que termina por elevarla. A esto se suma el proceso de descomprensión, que también afecta la fórmula. Y si se lleva el combustible de un campo pequeño como Gibraltar, que no alcanza a abastecer a la mitad de la ciudad, es otra arandela para que el precio suba.



“Se debe tener en cuenta que Cúcuta no está conectada al Sistema Nacional de Transporte (STN) de gas natural por lo que es necesario respaldar el abastecimiento con fuentes externas (y más alejadas) de este combustible, lo que genera costos adicionales de logística”, insistió Orlando Cabrales, presidente de la Asociación Colombiana de Gas Natural (Naturgas).



El dirigente gremial agregó que actualmente las fuentes locales no son suficientes para atender toda la demanda de la zona metropolitana de la capital de Norte de Santander.

“Es importante que el sector privado y el Gobierno Nacional trabajen en algún proyecto que conecte a Cúcuta con el STN de gas natural, esto beneficiaría a miles de usuarios”, recalcó Cabrales.



Cabe recordar que el campo Cerrito fue el primero que existió en Cúcuta y con el que se inició el plan de gas natural, siempre restringido a una parte de la ciudad porque solo abastecía a 12.000 usuarios, y por problemas de reservas fue clausurado en el 2000.

Luego, el abastecimiento corrió por cuenta del campo Cerrito 3, que para el 2003 suministraba el combustible a 60.000 usuarios, pero al año, también por problemas de reservas, fue cerrado lo que llevó a Cúcuta a padecer una crisis de suministro.



En la actualidad, los campos que están produciendo gas natural y que abastecen a Cúcuta, a través de carrotanques son Tibú, Sardinata y Oripaya, sin embargo la situación está a punto de repetirse a finales del 2021. Y el campo Gibraltar también abastece de gas a Bucaramanga.



SISTEMA DE TRANSPORTE



- Existen varios campos de producción de gas natural en el territorio nacional, siendo las cuencas de la Guajira y los Llanos orientales las que generan mayor producción del combustible.



- El transporte del gas natural desde las locaciones de producción a los centros de distribución y grandes usuarios se realiza a través de gasoductos o grandes tuberías de acero, por las que el gas natural fluye a alta presión. Estas líneas hacen parte del Sistema Nacional de Transporte (SNT).



- Estas redes de gasoductos atraviesan montañas, valles y ríos, entre más grande sea la red, mayor cantidad de territorio tiene acceso al gas.