Inflación 12 meses a marzo, de 3,21%

Los alimentos y bebidas alcohólicas llevaron a que, en marzo, el índice de precios al consumidor (IPC) de Colombia aumentara 0,43%, según el Dane.



Este resultado derivó a que la inflación de los últimos 12 meses en el país repuntara y se ubicara en 3,21%, cuando en febrero estuvo cerca de aterrizar en la meta del Banco de la República, que es de 3%.

Y aunque todo indicaría que los bloqueos en la vía Panamericana, que están cerca de completar un mes, habrían sido la razón del alza en los precios de los alimentos, el director del Dane, Juan Daniel Oviedo, desmintió esta conjetura.



“El incremento de este rubro estuvo explicado por el hecho de que leche, carne de res y huevos, que tenían variaciones negativas el año pasado, ahora tienen crecimientos importantes. Vale aclarar que no está explicado por alimentos relacionados con los bloqueos en el suroccidente del país. La inflación de este rubro en marzo no fue la más alta de los últimos años, y ese es un mensaje de tranquilidad, de que el paro indígena no tuvo un efecto muy fuerte ”, explicó el funcionario.



El Dane también reveló que solo en marzo, el grupo de alimentos y bebidas no alcohólicas tuvieron una inflación de 0,95%; los productos alcohólicos y tabaco de 0,94% (por los ajustes en precios de las licoreras nacionales), y el arriendo y los servicios públicos aumentaron 0,67% (sobre todo, por cuenta de la electricidad y el alcantarillado).



De igual forma, Oviedo indicó que el cambio de base para calcular el IPC en el país, que comenzó a regir hace un mes, reflejó en marzo un mayor aporte de los alimentos y bebidas no alcohólicas a todo el dato de inflación, en tanto que los servicios de salud salieron del top 3 de contribución.



En contraste, en el tercer mes del año, el rubro de recreación y cultura decreció 0,50%, por cuenta, según Oviedo, de que “los comercializadores de paquetes turísticos están haciendo campañas fuertes, con el fin de lograr ocupaciones mayores en semana santa”.

Seguido de este rubro quedó información y comunicaciones (-0,13%), restaurante y hoteles (-0,03%) y prendas de vestir y calzado (-0,2%).



Al mirar por ciudades, Medellín, Barranquilla y Bogotá tuvieron las alzas más significativas en marzo, en tanto que Cali, Ibagué y Sincelejo registraron los incrementos menos significativos. Por otro lado, la inflación anualizada a marzo, sin alimentos ni componentes energéticos, se ubicó en 2,54%.