Debate sobre privatización del Fondo Nacional del Ahorro

Un artículo incluido en el proyecto de ley de vivienda –que presentó el Ministerio de Vivienda y se volverá a debatir desde esta semana– puso al rojo vivo las discusiones entre una de las centrales obreras más grandes del país y el Gobierno Nacional.



En una carta enviada a la administración Duque, los directivos de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) señalaron que “el Fondo Nacional del Ahorro –FNA–, como la paz, está en riesgo”. Para argumentar esto, señalaron que el Ejecutivo busca “cambiar la naturaleza jurídica del fondo en sociedad de economía mixta por acciones”.



Consultado sobre esta misiva, el presidente de la CUT, Diógenes Orjuela, le explicó a este diario: “Si se hace este cambio de naturaleza jurídica, simplemente es abrir el camino para la privatización del FNA.



Pensamos que el Gobierno debiera, en su lugar, generar mejores condiciones al fondo, que ha estado atendiendo a colombianos desde una empresa estatal y haciendo competencia al sector financiero en materia de créditos y cesantías”.



Y agregó que “nuestros representantes han dado el debate y consultado sobre los motivos para realizar este ajuste normativo, y han encontrado que esta movida haría parte del programa para enajenar los bienes del Estado, es decir, estaría dentro del paquete de $8 billones que el Ministerio de Hacienda necesita para financiar el Presupuesto del 2020”.



Por su parte, desde la dirección del Fondo Nacional del Ahorro indicaron que “el cambio de naturaleza jurídica va a que una empresa industrial y comercial del Estado tiene unas limitaciones jurídicas y una empresa de economía mixta por acciones tiene menos limitaciones; puede incluirse el gobierno corporativo y tiene más maniobrabilidad para garantizar la sostenibilidad”.



A renglón seguido, la presidenta de la entidad, María Cristina Londoño, fue enfática al decir que “no estamos pensando en privatizar el Fondo Nacional del Ahorro; esa no es la dirección, esta es una empresa del Estado y para servir a los colombianos”.



Detalles de la norma

El debate continuará en el Congreso en las próximas semanas, cuando se presente la ponencia para segundo debate del proyecto de ley, el cual se aprobó a última hora al cierre de la pasada legislatura y logró dar el salto, para seguir su discusión en este periodo legislativo.



Será la Plenaria del Senado la que tenga la tarea de revisar las alertas lanzadas desde la CUT, que involucran particularmente al artículo 15 de este proyecto, radicado en su momento por el ministro de Vivienda, Jonathan Malagón.



La idea, según la norma, es transformar “la naturaleza jurídica del FNA de empresa industrial y comercial del Estado a sociedad de economía mixta de carácter financiero del orden nacional, del tipo de las anónimas, organizada como establecimiento de crédito de naturaleza especial, con personería jurídica, autonomía administrativa y capital independiente”.



Así las cosas, habría una nueva junta directiva en el fondo, que estaría integrada por siete miembros, dos de los cuales serían independientes, elegidos por la asamblea general de accionistas para periodos de dos años, de acuerdo con sus estatutos, lo cual, además, generaría la salida de este grupo de los delegados de los ministerios de Hacienda y Vivienda.



Debido a lo anterior, en el proyecto de ley se prevé que el régimen del FNA sea el de derecho privado, llevando a que se someta “al régimen propio de las sociedades de economía mixta no asimiladas al de las empresas industriales y comerciales del Estado, independientemente de la participación del capital público en su patrimonio”.



De acuerdo con el presidente de la CUT, lo anterior reconfirma que el FNA se moverá “bajo la figura del sector privado en términos comerciales, e inclusive en ese mismo criterio, podría llegar a ser absorbido por entidades del sector financiero que le comprarían las acciones”.



En materia de contratación, la norma le establecería el régimen laboral de derecho privado, aunque se dejaría una particularidad sobre quien presidiría el ‘nuevo’ fondo.



Según el proyecto de ley aprobado en primer debate, “la representación legal del FNA estará a cargo de un presidente, quien será agente del Presidente de la República, de su libre nombramiento y remoción. Sus funciones serán las fijadas por la ley y los estatutos del fondo”.



Impacto

De acuerdo con las cifras recopiladas por la CUT en su carta, este ajuste a la actual entidad podría impactar a unas 2,3 millones de personas que están afiliadas, cifra que incluye a personas vinculadas por cesantías o a través de algún otro ahorro.



Asimismo, la entidad tiene aprobados más de 700.000 créditos y un patrimonio superior a los dos billones de pesos, lo cual, en concepto del grupo sindical, da cuenta de la estabilidad financiera con la que cuenta la entidad, y que le permite ofrecer tasas de créditos inferiores a las del mercado.



En tanto, según cifras dadas por Londoño a El Espectador, “por primera vez en la historia del fondo estamos en el 4,9% de cartera vencida. Los indicadores antes eran del 6% y venimos de una historia larga de cartera vencida”.



La funcionaria enfatizó, además, en que si bien con este cambio de ‘régimen’ se podría llegar a emitir acciones para que las compren personas o entidades del sector privado, “esto no se está pensando”.



El debate está abierto y, según fuentes del Congreso, ya se estaría analizando la posibilidad de modificar este artículo para la ponencia de segundo debate. Sin embargo, de mantenerse como está, se prevé que tenga una férrea discusión en el Capitolio.