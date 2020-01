Demanda de energía en 2019, la más alta del país desde 2015

Por cuarto año consecutivo, el consumo de energía eléctrica en el territorio nacional registra un crecimiento sostenido.



Así lo señala XM, operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN), y administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), al señalar que el 2019 cierra con la demanda más alta desde 2015.



Según el reporte anual consolidado del citado operador (filial de ISA), el consumo a lo largo de los 12 meses del año pasado creció a una tasa de 4,02% (frente a 3,40% en todo el 2018).



Y llama la atención, que para el mes de diciembre, la demanda registrada fue de 5,38 %, en comparación con el 4,22% reseñada en el mismo mes de 2018. Así mismo, agosto presentó el mayor consumo de energía con 6,257 gigavatios hora (Gw/h).



“El tercer trimestre de 2019 fue donde se presentó la mayor demanda de energía con 18,454 Gw/h. El segundo trimestre presentó el mayor crecimiento del año con un valor de 4,38%. Esto, como consecuencia del crecimiento del mercado no regulado con un valor de 3,67%, y del mercado regulado con un valor de 4,90%.



Equivalen a una participación de 31,44% y un 68,56% respectivamente”, dice el reporte anual de XM. Por zonas geográficas, en el consolidado anual, la de Oriente fue la que reportó un máximo crecimiento con el 9,11%, mientras que la otra cara de la moneda corrió por cuenta de la zona centro al registrar un crecimiento negativo del 7,33%.



Para el mercado no regulado el crecimiento total del año 2019 fue de 3,10%, donde se destacan las actividades económicas Industrias manufactureras con una participación del 42,65% y un crecimiento del 3,89% en el regulado, y Explotación de minas y canteras con una participación del 24,61% en el mercado no regulado y un crecimiento del 4,25% en el regulado.



Segun Jaime Alejandro Zapata Uribe, gerente del Centro Nacional de Despacho, CND, “durante los últimos 33 meses se ha presentado un crecimiento sostenido de la demanda del país. En 2019 vimos un aumento marcado de las actividades de Industrias manufactureras y Explotación de minas y canteras, las dos actividades con mayor peso en el mercado no regulado”.